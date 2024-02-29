Еврокомиссия одобрила выделение из фондов ЕС 137 млрд евро для Польши — Finance.ua
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Еврокомиссия одобрила выделение из фондов ЕС 137 млрд евро для Польши

Мир
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Еврокомиссия одобрила выделение из фондов ЕС 137 млрд евро для Польши
Еврокомиссия одобрила выделение из фондов ЕС 137 млрд евро для Польши
Еврокомиссия 29 февраля приняла два правовых акта, которые открывают Польше доступ к финансированию ЕС на сумму 137 млрд евро. В ближайшие недели Варшава получит первый транш.
Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.
Открытие доступа к финансированию ЕС на 137 млрд евро связано с реформами в сфере верховенства права в Польше и принятыми мерами по решению основных задач по укреплению независимости судебной системы.
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Первый транш в 6,3 млрд Польша должна получить в ближайшие недели. Согласно запросу Варшавы, эти деньги необходимы для реализации 25 амбициозных реформ и пяти ключевых инвестиций, способствующих повышению устойчивости и конкурентоспособности экономики страны, продвижению зеленой энергии и цифровых переходов, а также поддержанию здоровья и чистой мобильности.
Также средства необходимы для поддержки фермеров.
«Одна из крупнейших мер в польском плане стоимостью 1,4 млрд евро касается инвестиций в сельскохозяйственный сектор. Поддержка уже поступает тысячам фермеров и рыбаков, а также МСП в сельскохозяйственном секторе, чтобы помочь им расширить и модернизировать свое производство и выйти на новые рынки», — отметили в Еврокомиссии.
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Еще одна статья расходов — содействие инвестициям в строительство наземных ветровых электростанций и улучшение качества воздуха в Польше.
До 2027 года Польша получит 59,8 млрд евро из Фонда восстановления и устойчивости (RRF), из которых 25,3 млрд евро — гранты и 34,5 млрд евро — кредиты.
Еще 76,5 млрд евро Польше предоставляется из фондов Политики сплочения.
В Еврокомиссии указывают, что будут внимательно и постоянно следить за применением Польшей введенных мер по укреплению верховенства права через комитеты по мониторингу, ежегодные совещания по оценке эффективности, отчеты и аудиты.
Еврокомиссия заморозит финансирование Польши, если обнаружит, что принятые меры не выполняются.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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