Еврокомиссия одобрила выделение из фондов ЕС 137 млрд евро для Польши — Finance.ua

Еврокомиссия одобрила выделение из фондов ЕС 137 млрд евро для Польши Сегодня 20:21 — Мир

Еврокомиссия одобрила выделение из фондов ЕС 137 млрд евро для Польши

Еврокомиссия 29 февраля приняла два правовых акта, которые открывают Польше доступ к финансированию ЕС на сумму 137 млрд евро. В ближайшие недели Варшава получит первый транш.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Открытие доступа к финансированию ЕС на 137 млрд евро связано с реформами в сфере верховенства права в Польше и принятыми мерами по решению основных задач по укреплению независимости судебной системы.

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Первый транш в 6,3 млрд Польша должна получить в ближайшие недели. Согласно запросу Варшавы, эти деньги необходимы для реализации 25 амбициозных реформ и пяти ключевых инвестиций, способствующих повышению устойчивости и конкурентоспособности экономики страны, продвижению зеленой энергии и цифровых переходов, а также поддержанию здоровья и чистой мобильности.

Также средства необходимы для поддержки фермеров.

«Одна из крупнейших мер в польском плане стоимостью 1,4 млрд евро касается инвестиций в сельскохозяйственный сектор. Поддержка уже поступает тысячам фермеров и рыбаков, а также МСП в сельскохозяйственном секторе, чтобы помочь им расширить и модернизировать свое производство и выйти на новые рынки», — отметили в Еврокомиссии.

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Еще одна статья расходов — содействие инвестициям в строительство наземных ветровых электростанций и улучшение качества воздуха в Польше.

До 2027 года Польша получит 59,8 млрд евро из Фонда восстановления и устойчивости (RRF), из которых 25,3 млрд евро — гранты и 34,5 млрд евро — кредиты.

Еще 76,5 млрд евро Польше предоставляется из фондов Политики сплочения.

В Еврокомиссии указывают, что будут внимательно и постоянно следить за применением Польшей введенных мер по укреплению верховенства права через комитеты по мониторингу, ежегодные совещания по оценке эффективности, отчеты и аудиты.

Еврокомиссия заморозит финансирование Польши, если обнаружит, что принятые меры не выполняются.

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