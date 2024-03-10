Какое количество украинских беженцев находится за границей — данные ООН Сегодня 21:04 — Мир

Фото: Euractiv

С начала полномасштабного вторжения россии за границу уехало около 6,5 млн беженцев. Еще почти 3,7 миллиона стали внутриперемещенными лицами внутри страны.

Об этом в интервью NV рассказала спикер Агентства ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН) Элизабет Арнсдорф Хаслунд.

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«К сожалению, мы все еще имеем очень большое количество людей, которые сменили место своего проживания из-за войны в Украине. Это почти 3,7 млн ​​внутренне перемещенных лиц внутри Украины. И также — около 6,5 млн беженцев, находящихся за границей» , — сообщила она.

Сколько украинцев осталось за границей

По словам Хаслунд, около 6 млн у.е.хавших за границу украинцев остались в странах ЕС. Остальные полмиллиона — отправились в другие страны.

Она отмечает, что большое количество граждан Украины решили покинуть страну в первые дни после начала полномасштабной войны.

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Уже через неделю после 24 февраля 2022-го границу пересекли 1 млн человек. В то же время с тех пор и по сей день темп значительно снизился.

«Цифры сейчас уже не так велики. Однако мы все еще видим людей, которые пересекают границу в оба направления: выезжают из Украины и въезжают в нее», — сообщила представитель Агентства ООН по делам беженцев в Украине.

Поддержка Европейского Союза

Говоря о первых днях начала большого вторжения, Хаслунд отметила, что тогда проявилась готовность всей Европы принимать украинцев.

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В частности, Европейский Союз активировал Директиву о временной защите, предоставляя украинцам возможность получить этот статус — быструю и эффективную защиту для людей, вынужденно покинувших Украину из-за войны.

«Поддержка была отовсюду: от общества, от правительств, от частного сектора, от обычных людей, которые открывали свои дома для украинцев, которые помогали. Эта масштабная реакция была очень-очень положительной», — добавила представитель УВКБ ООН.

Напомним, Эстония, Дания, Норвегия, Литва и Латвия лидируют по общим обязательствам помощи Украине, если измерять помощь в соотношении к ВВП этих стран.

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