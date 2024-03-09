Фрилансеры могут прожить месяц в Италии за символическую арендную плату: какие условия — Finance.ua

Фрилансеры могут прожить месяц в Италии за символическую арендную плату: какие условия Сегодня 19:03 — Мир

Фрилансеры могут прожить месяц в Италии за символическую арендную плату: какие условия, Фото: work.ua

Фрилансеры могут арендовать жилье за ​​1 евро в месяц в небольшом городке Оллолаи, расположенном на острове Сардиния в Италии. Щедрое предложение действует благодаря программе «Работай из Оллолаи».

Об этом сообщает The Mayor.

Какие условия программы

Фрилансеры, работающие в разных отраслях, могут пожить в городке Италии в течение месяца, заплатив за 1- или 2-комнатную квартиру всего один евро. Для этого нужно только поделиться профессиональными знаниями с местными.

Кто может присоединиться

Принять участие в программе «Работай из Оллолаи» могут работники и предприниматели с многолетним опытом, в частности, в сфере технологий, медиа, финансов, недвижимости, архитектуры. А также научные сотрудники, художники, писатели, музыканты и другие специалисты из творческих сфер.

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Участники «Работай из Оллолаи» должны провести мастер-классы, лекции и презентации, которые помогут местным жителям узнать о конкретной сфере деятельности.

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