Фрилансеры могут прожить месяц в Италии за символическую арендную плату: какие условия — Finance.ua
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Фрилансеры могут прожить месяц в Италии за символическую арендную плату: какие условия

Мир
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Фрилансеры могут прожить месяц в Италии за символическую арендную плату: какие условия
Фрилансеры могут прожить месяц в Италии за символическую арендную плату: какие условия, Фото: work.ua
Фрилансеры могут арендовать жилье за ​​1 евро в месяц в небольшом городке Оллолаи, расположенном на острове Сардиния в Италии. Щедрое предложение действует благодаря программе «Работай из Оллолаи».
Об этом сообщает The Mayor.
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Какие условия программы

Фрилансеры, работающие в разных отраслях, могут пожить в городке Италии в течение месяца, заплатив за 1- или 2-комнатную квартиру всего один евро. Для этого нужно только поделиться профессиональными знаниями с местными.

Кто может присоединиться

Принять участие в программе «Работай из Оллолаи» могут работники и предприниматели с многолетним опытом, в частности, в сфере технологий, медиа, финансов, недвижимости, архитектуры. А также научные сотрудники, художники, писатели, музыканты и другие специалисты из творческих сфер.
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Участники «Работай из Оллолаи» должны провести мастер-классы, лекции и презентации, которые помогут местным жителям узнать о конкретной сфере деятельности.
Напомним, в 2023 году на рынке фриланса в Украине состоялся очередной виток развития, открывший новые возможности для специалистов и заказчиков услуг со всего мира.
По материалам:
Novyny.live
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