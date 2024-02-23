Спрос на фрилансеров среди предпринимателей вырос на 75%: Топ-15 популярнейших специализаций (инфографика) — Finance.ua
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Спрос на фрилансеров среди предпринимателей вырос на 75%: Топ-15 популярнейших специализаций (инфографика)

Личные финансы
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Спрос на фрилансеров среди предпринимателей вырос на 75%: Топ-15 популярнейших специализаций (инфографика)
Спрос на фрилансеров среди предпринимателей вырос на 75%: Топ-15 популярнейших специализаций (инфографика)
За 2 года с начала полномасштабного вторжения на фриланс перешли 285 тысяч украинцев. А спрос на фрилансеров среди предпринимателей вырос на 75%.
Об этом рассказывает украинский сервис фриланса Freelancehunt.
Доля фрилансеров, вернувшихся или начавших работать с нуля на фрилансе, составляет 42%.
Спрос на фрилансеров среди предпринимателей вырос на 75%: Топ-15 популярнейших специализаций (инфографика)
То есть, в начале 2022 года пришло достаточно много опытных специалистов, которые быстро овладели soft skills для успешной работы на фрилансе и готовы были предложить украинскому предпринимателю желаемое качество работы по достаточно доступной стоимости.
Бизнес отреагировал на сотрудничество с опытными специалистами в удобном формате довольно быстро. В период весна-лето 2023 года, если сравнить с аналогичным периодом 2021 года, спрос на фрилансеров среди бизнеса вырос на 75%.

Топ-15 самых популярных специализаций, пользующихся высоким спросом на фрилансе

Freelancehunt проанализировал топ-15 специализаций, которые пользовались спросом среди украинского бизнеса в 2023 году, и сравнил их с данными за 2021 год.
Спрос на фрилансеров среди предпринимателей вырос на 75%: Топ-15 популярнейших специализаций (инфографика)
Рост произошел у фрилансеров, работающих по специализации «Аудио и монтаж». Сейчас это трендовое направление — монтаж видео для соцсетей и рекламы, озвучка видеороликов для рекламного контента, монтаж сгенерированного ИИ контента.

Тренды, которые окажут влияние на рынок удаленной работы

Настоящую революцию и необратимые изменения на рынок труда принес искусственный интеллект. Он изменил работу не только копирайтеров и дизайнеров. Его активно используют в маркетинге, работе с видео, а также внедряют в ІТ. Создаются новые отделы и профессии. Для кого-то он стал конкурентом, а для кого-то — настоящим другом. В любом случае это без преувеличений тренд № 1 на ближайшие годы.
Стремительное развитие ИИ вызывает беспокойство по поводу свободных рабочих мест. Поскольку автоматизация берет на себя рутинные задачи, некоторые опасаются, что специалисты останутся без работы. Однако история показала, что технологический прогресс, напротив, часто создает новые рабочие места.

Инструменты для заработка с помощью ИИ

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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