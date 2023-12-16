5 тенденций, как рынок фриланса Украины будет меняться в следующие несколько лет — Finance.ua

5 тенденций, как рынок фриланса Украины будет меняться в следующие несколько лет Сегодня 09:18 — Личные финансы

5 тенденций, как рынок фриланса Украины будет меняться в следующие несколько лет

С началом полномасштабного вторжения рынок фриланса претерпел много изменений. Более 250 тысяч украинцев переходили на фриланс, поскольку это удобный формат удаленного сотрудничества. Для многих это была единственная возможность зарабатывать деньги.

Украинский сервис фриланса Freelancehunt, сообщил, каких изменений ожидать в 2024—2025 годах, пишет Dev.ua.

1. Трансформация и масштабирование

Рынок заказов и проектов в Украине в первые дни упал на 90−95%, но так же стремительно начал восстанавливаться. Уже в апреле 2022 года количество украинских фрилансеров превысило показатели 2021 года. А количество заказов от клиентов из Украины в начале осени 2022 года выросло на 30% по сравнению с прошлым годом.

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Прогнозируется, что в 2024—2025 сфера фриланса будет полностью трансформироваться и масштабироваться. Уже сейчас фрилансеры делегируют национальные проекты, разработку игр и другие большие задачи. Можно прогнозировать активное вовлечение фрилансеров в реализацию проектов крупного и среднего бизнеса.

2. Видеоконтент как трендовый канал рекламирования бизнеса

В соцсетях одним из влиятельных инструментов стало видео. По данным Statista, в 2022 году 82% пользователей интернета смотрели видео онлайн, а к 2023 году эта цифра выросла до 85%. В среднем люди тратят 100 минут в день на просмотр видео.

Видеоконтент становится все более популярным, поскольку он более увлекателен и эффективен, чем другие форматы контента. Видео позволяет зрителям лучше понять и запомнить информацию, а также вызывает у них более сильные эмоции, чем текст.

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Короткие видео, как TikTok и Reels, становятся все более популярными. Эти видео легче создавать и потреблять, что делает их идеальным форматом для мобильных устройств.

Также набирают популярность видео на основе искусственного интеллекта. Они используются для создания учебных материалов, рекламы и развлекательного контента. Еще один тренд этого направления — видео в реальном времени. Прямые трансляции становятся все популярнее. Этот формат позволяет пользователям взаимодействовать с создателями контента в режиме реального времени.

3. Фрилансеры нового поколения

Будущих фрилансеров можно разделить на две общие категории:

опытные специалисты в возрасте 25−40 лет, работающие уже 2−5 лет, имеют высшее образование, большое портфолио и достаточную квалификацию для выполнения сложных задач;

поколение зуммеров — люди, выросшие в эпоху цифровых технологий. Они легче и быстрее реагируют на перемены.

Например, пока более взрослое поколение еще задумывается, нужно ли использовать ИИ, зуммеры становятся профи и привлекают его по максимуму для своей работы. Сегодняшние новички — это люди, которые быстро учатся, осваивают новые технологии и становятся опытными специалистами по узкопрофильным вопросам.

4. HR-тренд

Набирает спрос новое направление хантинга — HR-специалисты ищут необходимых специалистов среди фрилансеров. Если вы блоггер или предприниматель, вам нужна команда создавать сценарии для ТикТок или Reels, контент-планы, обрабатывать фото и видео, придумывать маркетинговую стратегию и реализовывать ее. Сделать все одному сложно, даже невозможно, ведь для каждого из запросов нужен профильный специалист. На помощь приходит HR, ищущий этих специалистов на фрилансе.

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Если научиться сотрудничать с удаленными специалистами, то можно не только иметь большую базу специалистов, но и дальше продавать одного кандидата нескольким бизнесам и помогать предпринимателям сотрудничать с фрилансерами.

Согласно опросу Upwork, большинство компаний (62%) уже нанимают фрилансеров. И эта практика будет только расти в ближайшие годы. Научиться привлекать фрилансеров к работе в компании — самый важный навык для HR-специалиста будущего. Такой специалист может собрать команду, которая лучше достигнет основной цели компании.

5. Популярность искусственного интеллекта

В Gartner утверждают, что к 2025 году 70% рутинных задач программистов могут быть автоматизированы с помощью ИИ. Уже сейчас программисты привлекают нейросети для выполнения рутины: автоматизации тестирования, генерации кода, разработки пользовательских интерфейсов, интеграции данных, инструментов разработки и контроля версий.

Студия Deloitte показала, что более 40% разработчиков уже используют встроенные инструменты ИИ в своей работе.

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К тому же исследование SoftServe говорит о том, что разработчики, использующие ИИ, работают на 30−40% эффективнее. SEO-специалисты также активно используют ChatGPT в качестве вспомогательного инструмента, например, для генерирования текстов или семантического ядра. Трудно не упомянуть ChatGPT и подобные ИИ, которые оказали огромное влияние на маркетинг. Сгенерировать пост? Сценарий для видео? Придумать название? Легко! Один запрос в ИИ — и у вас есть желаемый результат.

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