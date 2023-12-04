Как изменились зарплаты на фрилансе в Украине (инфографика) — Finance.ua
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Как изменились зарплаты на фрилансе в Украине (инфографика)

Личные финансы
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Как изменились зарплаты на фрилансе в Украине (инфографика)
Как изменились зарплаты на фрилансе в Украине (инфографика)
Freelancehunt провел исследование среди украинских фрилансеров, чтобы узнать, с каким основным вызовом они столкнулись во время войны.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, фрилансеры чувствуют себя довольно неплохо:
  • 35,38% указали, что смогли повысить доход за последние 6 месяцев,
  • еще у 35,57% он остался на том же уровне,
  • и только 29,05% специалистов стали зарабатывать меньше.
В опросе приняли участие 47,51% участников, для которых фриланс — основное место работы, а также 52,49%, для которых это подработка. Как видим, чуть больше половины специалистов приходят на фриланс за интересными проектами или возможностью увеличить доход.
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Стоит отметить, что среди опрошенных большинство (57,66%) фрилансеров работали до полномасштабного вторжения и работают сейчас, то есть это опытные специалисты.
Как изменились зарплаты на фрилансе в Украине (инфографика)

Реакция фрилансеров на повышение стоимости жизни

Стоимость жизни в Украине растет, и многие задумываются над тем, что делать дальше. На фрилансе у специалистов есть большой выбор опций ответа на этот вызов. По данным исследования, 48% фрилансеров повысили стоимость своих услуг, столько же респондентов заработали больше. Также специалисты указывали, что расширили клиентскую базу с помощью зарубежных заказчиков — таких было 14%. Но были и те, кто решил снизить расходы — 38%.

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Следует также упомянуть о высоком уровне ответственности и других вызовах, стоящих перед фрилансерами. Им ведь нужно не только качественно выполнять свою работу, но и искать новых клиентов, предлагать им свои услуги и эффективно общаться с имеющимися заказчиками.
Как изменились зарплаты на фрилансе в Украине (инфографика)
Один из способов успешно стартовать на фрилансе или увеличить свои доходы — улучшение знаний в узкой специализации. 71,6% опрошенных специалистов отметили, что такие знания оказывают влияние на уровень заработка.
Как изменились зарплаты на фрилансе в Украине (инфографика)
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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