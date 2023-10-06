Плюсы и минусы работы фрилансером — Finance.ua

Плюсы и минусы работы фрилансером Сегодня 19:30 — Личные финансы

Плюсы и минусы работы фрилансером

Основатель IT Banda Григорий Грудий в блоге для портала по поиску работы Work.ua рассказал, каковы на самом деле преимущества и недостатки такого вида занятости.

Исходя из своего опыта (14 лет работы в ІТ-сфере), он назвал следующие плюсы:

гибкий заработок;

ответственность за результат;

удобство в работе с иностранными клиентами;

отсутствие необходимости обладать глубинными знаниями;

независимость от геолокации

Грудий отдельно объяснил, почему специалистам на фрилансе не всегда нужны глубинные знания:

«К примеру, заказчик сам делал сайт на Wordpress. Использовал шаблонную тему и сайт выглядит дешево и не имеет нужного функционала. Человеку нужен фрилансер, умеющий вносить правки в тему и добавлять новые функции. За это можно брать деньги и находить клиентов», — уточнил он.

Что касается минусов, основатель IT Banda выделил отсутствие системности (сегодня работа есть, но завтра ее может не быть), а также «неприятные сюрпризы», возникающие при выполнении задач.

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«Пример: фрилансера нанимают, чтобы починить форму регистрации на сайте — это одна задача. Но погрузившись в код, программист понимает, что переписывать придется почти всю серверную часть, потому что все регистрации фиксируются неправильно», — объяснил Грудий.

Кроме того, можно встретить недобросовестного заказчика, который не рассчитается за проделанную работу. Поэтому нужно заранее продумывать рычаги, которые помогут застраховаться от таких ситуаций. Например, это может быть подписка, сдача проекта оплачиваемыми частями, заключение соответствующего соглашения по оказанию услуг и т. д.

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