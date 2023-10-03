В каких странах ЕС самые низкие зарплаты и где работают украинцы — Finance.ua

В каких странах ЕС самые низкие зарплаты и где работают украинцы
В странах Евросоюза зарплата часто сильно отличается. К примеру, в Германии или Франции уровень заработка часто намного выше, чем в Болгарии и Румынии.
Список стран подается, начиная с наименьшей официальной минимальной зарплаты, по возрастанию.
Болгария
Минимальная заработная плата установлена на почасовой ставке
780 львов (389 евро или 15 873 грн)
Минимальная зарплата в час: 2,37 евро
Латвия
620,0 евро (25 110 грн)
Минимальная зарплата в час: 3,63 евро
Венгрия
Базовая минимальная зарплата: 232 000 форинтов (568,97 евро или 23 200 грн)
Зарплата квалифицированных работников: 296 400 форинтов (726,9 евро или 29 640 грн)
Минимальная зарплата в час: 1106 форинтов или 2.8 евро
Чехия
Минимальная заработная плата устанавливается в почасовой и месячной ставках одновременно
17 300,00 крон (657.63 евро или 26 815 грн)
Минимальная зарплата в час: 160,89 кроны (3,95 евро)
Чаще всего в Чехии украинцы работают в сфере услуг — гостиницах, ресторанах. Мужчины работают монтажниками, строителями, на станциях техобслуживания. Немало людей открывают частные предприятия.
Татьяна из Ирпеня, переехавшая в Чехию с началом широкомасштабной войны, устроилась в одном из городов Чехии работать парикмахером.
Зарплаты в Чехии — явно не из высоких и денег хватает только на базовые нужды, говорит она. Шансы найти неплохую работу в большинстве своем зависят от знания местного языка, да и то это помогает не всегда.
Эстония
Минимальная заработная плата устанавливается на основе почасовой и месячной ставки
725,00 евро или 29 362 грн
Минимальная зарплата в час: 4,32 евро
Словакия
Минимальная зарплата: 750,00 евро или 30 375 грн
Минимальная зарплата в час: 4,33 евро
Украинцам в Словакии предлагают преимущественно неквалифицированную и очень тяжелую работу, особенно если они не знают языка. Также трудно вообще найти любую работу в сжатые сроки, комментирует украинский блогер Наталия Будянская. Она прожила в Словакии некоторое время и вернулась в Украину.
Она уехала в Словакию с началом полномасштабного вторжения. В одном из университетов этой страны учится ее дочь. Сама же женщина в Словакии проработала в цехе по производству суши, но уволилась из-за тяжелых условий труда.
Польша
Минимальная зарплата: 3600 злотых (760 евро или 31 023 грн)
Минимальная зарплата в час: 23,50 злотых или 202,5 грн
В Польше украинских беженцев уже меньше, чем раньше. В июле отток составил 6600 человек с временной защитой, в июне — 13 635 человек. Часть людей возвращаются в Украину, некоторые переезжают в другие страны Европы, рассказывала директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.
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