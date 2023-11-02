250 000 украинцев перешли на фриланс с началом войны (инфографика) — Finance.ua

250 000 украинцев перешли на фриланс с началом войны (инфографика) Сегодня 15:00 — Личные финансы

250 000 украинцев перешли на фриланс с началом войны (инфографика)

Стало известно, что более 250 тысяч украинцев перешли работать на фриланс, постоянно или частично, с началом войны.

Об этом свидетельствуют аналитические данные Freelancehunt.

Также 5,35% зарегистрированных украинцев начали работать по направлению «Аудио и видео», 3,57% - «Продвижение», 2,38% - «Архитектура и инжиниринг», 1,43% - «Аутсорсинг и консалтинг», 1, 19% - «Администрирование».

Следует учесть, что кроме крупнейшего сервиса фриланса в Украине Freelancehunt, специалисты также регистрировались на известных мировых сервисах, таких как Upwork и Fiverr. С учетом этого можно предположить, что количество украинцев, выбравших удаленный формат работы, примерно вдвое больше и может составить до 500 000.

В подтверждение этой гипотезы можно сравнить долю пользователей из Украины, которые посещали сервис Freelancehunt и Upwork за последние 3 месяца. Так, по данным сервиса similarweb , их соотношение составляет 56,5% к 43,5%. Учитывая тот фактор, что подавляющее большинство украинских заказчиков пользуются национальным сервисом, можно утверждать, что количество фрилансеров, работающих на этих сервисах, не сильно отличается. Также стоит не забывать о миллионах украинцев, уехавших за пределы нашей страны и работающих на фрилансе.

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Полномасштабное вторжение, как и коронавирус, стали катализаторами роста популярности фриланса, поскольку он стал самым удобным и доступным форматом работы для опытных специалистов, которые потеряли работу или искали возможности дополнительного заработка. Он ускорил переход украинцев к формату «свободного» сотрудничества специалистов с работодателями и радикально изменил отношения сотен тысяч жителей Украины, которые убедились в том, что фриланс это уже давно не о студентах и ​​подработках, а о стабильной работе, доходе, свободной жизни и развитии.

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Фриланс создал рабочие места для специалистов, а для предпринимателей предоставил доступ к квалифицированным специалистам, которые помогли бизнесу адаптироваться к реалиям войны и перезапустить бизнес. Также фриланс способствует развитию более конкурентной среды, что приводит к созданию оптимального соотношения между ценой и качеством, что позволяет предпринимателям экономить и получать нужный результат.

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В США 70% малого бизнеса сотрудничают с фрилансерами и 83% из них утверждают, что удаленные специалисты помогли в развитии бизнеса. При этом более 90% украинских заказчиков утверждают, что фрилансеры помогают им в развитии бизнеса, а это еще один из факторов, который будет способствовать росту количества фрилансеров и популяризации фриланса в Украине в долгосрочной перспективе", — дополняет руководитель Freelancehunt Валентин Зюзин.

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