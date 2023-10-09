Сколько зарабатывают фрилансеры разных профессий — Finance.ua
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Сколько зарабатывают фрилансеры разных профессий

Личные финансы
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Сколько зарабатывают фрилансеры разных профессий
Сколько зарабатывают фрилансеры разных профессий
В последние годы рынок фриланса в Украине претерпел существенные изменения. Сначала его пошатнула пандемия коронавируса, а затем полномасштабная война. В результате рынок пополнился новыми кадрами, а предложений как со стороны работодателей, так и исполнителей стало больше.
Об этом говорится в статье Finance.ua Выгодно ли быть фрилансером в 2023 году.
Сумма дохода зависит от сферы, в которой работает специалист. Исследование Freelancehunt показало, что в 2023 году ежемесячные зарплаты распределились следующим образом:
  • 3000 долларов и выше — категория «Продвижение»;
  • 2000−3000 долларов — категория «Услуги»;
  • 1000−2000 долларов получают разработчики (авторы исследования заметили, что такие специалисты ищут на Freelancehunt преимущественно подработку или работу с более интересными для себя проектами);
  • 500−1000 долларов зарабатывают разработчики, копирайтеры, переводчики, дизайнеры, продвигатели и те, кто предоставляет различные услуги;
  • до 500 долларов — копирайтеры и переводчики.

Как фрилансеру повысить свой уровень дохода?

Ситуация на этом рынке складывается так, что большие зарплаты получают специалисты, имеющие более узкую специализацию. К примеру, программисты, дизайнеры или продвигатели.
Данные Freelancehunt подтверждают эту теорию, поскольку 73,68% фрилансеров с доходом 3 тыс. дол. и больше указали, что имеют такие знания.
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К тому же знания по узкой специализации повышают шансы найти интересный проект при низкой конкуренции. А фрилансер, имеющий такие навыки, сможет предложить заказчику выполнить его задачу таким образом, как кому-то другому не удастся.
Чтобы повысить доход, следует задуматься о том, как «прокачать» навыки в своей сфере и вкладываться в самосовершенствование.
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По материалам:
Finance.ua
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