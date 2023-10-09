Сколько зарабатывают фрилансеры разных профессий — Finance.ua

Сколько зарабатывают фрилансеры разных профессий Сегодня 09:00 — Личные финансы

Сколько зарабатывают фрилансеры разных профессий

В последние годы рынок фриланса в Украине претерпел существенные изменения. Сначала его пошатнула пандемия коронавируса, а затем полномасштабная война. В результате рынок пополнился новыми кадрами, а предложений как со стороны работодателей, так и исполнителей стало больше.

Сумма дохода зависит от сферы, в которой работает специалист. Исследование Freelancehunt показало, что в 2023 году ежемесячные зарплаты распределились следующим образом:

3000 долларов и выше — категория «Продвижение»;

2000−3000 долларов — категория «Услуги»;

1000−2000 долларов получают разработчики (авторы исследования заметили, что такие специалисты ищут на Freelancehunt преимущественно подработку или работу с более интересными для себя проектами);

500−1000 долларов зарабатывают разработчики, копирайтеры, переводчики, дизайнеры, продвигатели и те, кто предоставляет различные услуги;

до 500 долларов — копирайтеры и переводчики.

Как фрилансеру повысить свой уровень дохода?

Ситуация на этом рынке складывается так, что большие зарплаты получают специалисты, имеющие более узкую специализацию. К примеру, программисты, дизайнеры или продвигатели.

Данные Freelancehunt подтверждают эту теорию, поскольку 73,68% фрилансеров с доходом 3 тыс. дол. и больше указали, что имеют такие знания.

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К тому же знания по узкой специализации повышают шансы найти интересный проект при низкой конкуренции. А фрилансер, имеющий такие навыки, сможет предложить заказчику выполнить его задачу таким образом, как кому-то другому не удастся.

Чтобы повысить доход, следует задуматься о том, как «прокачать» навыки в своей сфере и вкладываться в самосовершенствование.

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