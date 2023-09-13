Спрос на услуги фрилансеров среди бизнеса вырос на 75% — Finance.ua

Спрос на услуги фрилансеров среди бизнеса вырос на 75% Сегодня 09:01 — Личные финансы

Спрос на услуги фрилансеров среди бизнеса вырос на 75%

Covid-19 и война стали катализатором развития украинского фриланса. Объем услуг, которые украинские предприниматели заказывали у фрилансеров в одинаковые периоды весна-лето 2021 и 2023, вырос на 75%.

Об этом свидетельствуют данные исследования Freelancehunt . Сейчас с началом бизнес-сезона цифры продолжают уверенно расти.

Причины роста спроса на услуги фрилансеров

Такой резкий рост спроса на украинских фрилансеров обусловлен большим количеством запросов среднего и малого бизнеса, а также выгодным и безопасным форматом работы. В настоящее время в США около 70% предпринимателей регулярно пользуются услугами фриланса. Украина не отстает — спрос на таких специалистов растет каждый год.

Чаще всего фрилансеров для выполнения задач на Freelancehunt ищут представители сферы E-commerce и торговли (21,39%) и IT (17,41%). Детальнее с цифрами можно ознакомиться на графике.

Около половины опрошенных имеют опыт такого сотрудничества более 5 лет (42,42%). Кроме того, достаточно большая доля заказчиков (20,2%) работает с фрилансерами менее 1 года, что свидетельствует об увеличении спроса на вольнонаемных работников в последнее время.

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Ключевой момент — 91% предпринимателей отмечают, что фрилансеры помогают им развивать бизнес. В известной степени это и является одной из главных причин постоянного роста спроса на украинских вольнонаемных работников.

«В прошлом году мы прогнозировали активный рост спроса на услуги фрилансеров до мая 2023 года. Как видим, увеличение показателей продолжается даже сейчас — осенью. Это все подтверждает тот факт, что предприниматели сотрудничают с фрилансерами на постоянной основе, доверяют им выполнение сложных задач и пользуются всеми преимуществами рынка фриланса — доступность, удобство, выгодность», — рассказывает руководитель компании Freelancehunt Валентин Зюзин.

Справка Finance.ua:

как свидетельствуют результаты исследования, наибольшей популярностью фриланс пользуется у людей 18−35 лет. Их доля на рынке составляет чуть более 70%;

больше всего фрилансеров работает в областях, связанных с дизайном (32,5%), программированием (19,99%) и текстами (19,38%). А вот менее популярными стали направления администрирования (1,75%), аутсорсинга и консалтинга (1,27%) и мобильных приложений (0,81%);



цены на услуги фрилансеров варьируются и зависят от сферы работы, опыта и уровня его занятости (т.е. сколько часов он работает). Согласно результатам исследования, наибольшая доля специалистов (8,33%) с доходом $3000+ в сфере продвижения. Подробности о заработках фрилансеров читайте здесь.



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