Як півтора року війни вплинули на ринок фрилансу в Україні: зарплати та зайнятість — Finance.ua

Як півтора року війни вплинули на ринок фрилансу в Україні: зарплати та зайнятість Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Як півтора року війни вплинули на ринок фрилансу в Україні: зарплати та зайнятість

Попри нестабільне економічне становище та загальну кризу в країні, фриланс залишається однією з галузей, що не тільки стійко тримається на ногах, але й продовжує розвиватись. Адже це доступний ресурс кваліфікованих спеціалістів для малого та середнього онлайн-бізнесу. Так, згідно з результатами дослідження Freelancehunt, попит на послуги українських фрилансерів у перші місяці 2023 року зріс на 84% у порівнянні із 2022 роком.

Портрет українського фрилансера 2023

Як свідчать результати дослідження, найбільшою популярністю фриланс користується серед людей 18−35 років. Їх частка на ринку складає трохи більше ніж 70%.

Щодо досвіду роботи, то 29,33% респондентів працюють на ринку понад 5 років, ще 23,2% до 1 року, 21,47% - не мають досвіду роботи, 17,87 — мають близько 2 років досвіту та 8,13% - 1 рік.

При цьому, на ринку фрилансу майже у рівних долях працюють як чоловіки, так і жінки — 53,13% та 46,87% відповідно.

Які вакансії є популярними на ринку фрилансу в Україні

На сьогодні ринок фрилансу пропонує вакансії у найрізноманітніших нішах, починаючи з програмування та роботи з мобільними додатками, та закінчуючи дизайном, архітектурою, аутсорсингом та роботою з текстами.

Згідно з результатами дослідження, найбільше фрилансерів працює у сферах, пов’язаних з дизайном (32,5%), програмуванням (19,99%) та текстами (19,38%). А от найменш популярними стали напрямки адміністрування (1,75%), аутсорсингу й консалтингу (1,27%) та мобільних додатків (0,81%).

Рівень зайнятості

У більшості людей фриланс асоціюється радше з підробітком, ніж стабільним джерелом доходу. І більшість фрилансерів (53,71%) і справді працюють близько 20 годин на тиждень. Однак якщо фриланс — це єдине джерело доходу робітника, то як правило, він працює до 40 годин на тиждень. Статистика виглядає наступним чином:

до 20 годин — 35,99%;

від 20 до 30 годин — 21,69%;



від 30 до 40 годин — 15,66%;



від 40 до 50 годин — 13,1%;



60+ годин — 8,73%;



від 50 до 60 годин — 4,82%.



Фрилансери з доходом від $2000 до $3000+ працюють переважно 40−50 годин, $500−2000 — 20−30 годин і до $500 — не більше 20 годин.

Скільки можна заробляти

Ціни на послуги фрилансерів варіюються та залежать від сфери роботи, досвіду спеціаліста та рівня його зайнятості (тобто скільки годин він працює).

Згідно з результатами дослідження, найбільша частка спеціалістів (8,33%) з доходом $3000+ у сфері просування.

Серед тих, хто заробляє $2000−3000 найбільше фрилансерів у ніші послуг.

Дохід у $500−1000 на місяць мають фрилансери у всіх нішах: розробники, копірайтери, перекладачі, дизайнери тощо. До $500 заробляють переважно копірайтери та перекладачі.

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Також спеціалісти, які проводили дослідження, зауважують, що в опитуванні брали участь переважно ті розробники, що працюють через сервіс на окремих проєктах для підробітку, а тому їх дохід переважно нижчий ніж середньостатистична місячна заробітна плата розробника — $1000−2000.

Водночас згідно з результатами дослідження, дохід фрилансерів під час війни знизився. Так 39,51% виконавців зауважили, що їх дохід став меншим, але й разом з тим 32,56% опитаних зауважили, що, навпаки, збільшили свій дохід. Для 27,93% він не змінився.

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