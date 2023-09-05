Огляд ринку праці в IT: скільки є вакансій та де найбільша конкуренція — Finance.ua

Огляд ринку праці в IT: скільки є вакансій та де найбільша конкуренція Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Огляд ринку праці в IT: скільки є вакансій та де найбільша конкуренція

Серпень був поки що найкращим цього року за кількістю опублікованих пропозицій на jobs.dou.ua — рекордні 4199 вакансій (плюс 392 за місяць).

Про це пише Dou.ua.

Якщо порівняти з серпнем минулого року, у 2023-му майже вдвічі менший попит на фахівців з Java, C++, Front-end, Node. js тощо. Але побільшало вакансій для нетехнічних фахівців.

Якщо порівнювати серпень з липнем 2023-го, негативну динаміку показують лише 12 категорій, а в 33 вона позитивна. Найбільше вакансій додалося в Ruby, Office Manager, C-level, Copywriter.

Кількість вакансій у липні та серпні 2023-го за категоріями

Таблиця: Dou.ua

11 технічних категорій та ще шість окремих технологій у серпні мають найбільшу кількість вакансій з початку року.

Продовжує збільшуватися кількість пропозицій у маркетингу: нині це рекордні з початку повномасштабного вторгнення 438 вакансій. Натомість попит на Java поступово зменшується: у серпні було 115 вакансій — це найменше за останні кілька років.

За місяць найбільше додалося ремоут-вакансій — 334. Також у серпні компанії розмістили на 84 вакансії за кордоном більше, ніж у липні.

Де найбільше роботи. Найпопулярніші локації, як зазвичай, — Київ і Львів. Продовжує стабільно зростати кількість вакансій у Вінниці (206 станом на серпень).

Досвід фахівців. Кількість вакансій для найдосвідченіших фахівців (+5 років досвіду) протягом останніх двох місяців зростає — +112 вакансій у серпні. Ще додалося 185 вакансій для спеціалістів з 3−5 роками досвіду. Зросла й кількість пропозицій для початківців. У категоріях з досвідом до року і без досвіду — рекордні показники за рік: 294 і 95 вакансій відповідно.

У категорії +5 років досвіду найзатребуваніші нині .NET-фахівці. Серед спеціалістів з 3−5 роками досвіду найбільше зросла кількість вакансій для Front-end, QA, Project Manager, Design. Для тих, хто має до року досвіду, стало більше можливостей у маркетингу (+21 вакансія).

Кількість відгуків. Минулого місяця було в середньому 29,89 відгуку на вакансію. Це знову рекорд, який перевищив квітневий показник (28,49 відгуку).

Графік: Dou.ua

Зростання середньої кількості відгуків на вакансію у серпні зачепило 33 категорії.

Конкуренція серед QA досягла 104,3 відгуку на вакансію у серпні, але це все-таки менше, ніж було в березні — 116,1 відгуку. Здебільшого зростання відбулося завдяки активності досвідчених кандидатів. Серед QA з досвідом 5+ років — рекордний 51 відгук на вакансію.

Серед Project і Product менеджерів, Artists, DevOps, Security знову рекордна конкуренція за цей рік.

З нетехнічних спеціалізацій найвища конкуренція нині серед HR — у середньому 63,1 відгуку на вакансію. У Scrum Master рекордні 26,8 відгуку.

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Кількість відгуків на вакансії Front-end нині найвища серед усіх категорій — 106 відгуків. Шалена конкуренція серед фронтендерів з досвідом до року, яка була в липні (506,6 відгуку), дещо зменшилася — до 373,2 відгуку в серпні. Але серед більш досвідчених кандидатів вона набирає обертів.

Серед окремих технологій теж є низка з рекордною кількістю відгуків за цей рік: Java (40,1 відгуку у серпні), Unity (36,7), .NET (31,1), Android (28,7), Ruby (18,7), С++ (13,9).

Найактивнішою компанією у серпні став у серпні став ПриватБанк — 59 відкритих вакансій переважно технічних напрямів. З нових активних компаній у переліку — сервісні UST / ITernal, GBS by Energame, дві компанії з топ-50 — ZONE3000, SoftServe. А також продуктова MacPaw.

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