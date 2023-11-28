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Что будет с рабочими местами и зарплатами — прогноз НБУ

Личные финансы
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Что будет с рабочими местами и зарплатами — прогноз НБУ
Что будет с рабочими местами и зарплатами — прогноз НБУ
Рынок труда в Украине возобновляется, а безработица сокращается.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
«Рынок труда медленно, но все же восстанавливается. По оценкам НБУ, безработица постепенно сокращается. Об этом, в частности, свидетельствуют и опросы домохозяйств. Несмотря на это, ситуация на рынке труда остается сложной. Одна из главных причин — структурные перекосы на рынке труда, вызванные войной. В результате работодатели часто не могут найти соответствующего специалиста на открытую вакансию», — говорится в сообщении.
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Наибольший кадровый голод, согласно опросам бизнеса, испытывают предприятия строительной отрасли и перерабатывающей промышленности.
В то же время дефицит кадров дополнительно побуждает предприятия повышать зарплаты.
«Многие предприятия осуществляют не только номинальное повышение оплаты труда, но и реальное — то есть выше уровня инфляции», — отмечают в Нацбанке.
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Постепенное восстановление и сохранение дефицита кадров будет подталкивать бизнес к дальнейшему пересмотру оплаты труда.
«НБУ ожидает, что в последующие годы зарплаты украинцев будут расти как в номинальном, так и в реальном измерениях. Однако этот рост будет неравномерным по секторам из-за вышеупомянутых структурных перекосов», — подытожил регулятор.
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

  • Как свидетельствуют данные Государственной службы занятости, уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума. Количество зарегистрированных безработных в октябре упало до 97,3 тысячи, среди которых 72,1 тысячи — женщины;
  • Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 1000 до 1500 гривен. Беженцы будут получать 2500 гривен;
  • среди всех крупных городов Украины самые высокие предлагаемые зарплаты зафиксированы в Киеве и Херсоне — в среднем 21 000 грн. При этом разброс огромный: например, в столице — от средних 75 000 грн у Team leader’ов (IT-специалистов, управляющих командой разработчиков) и военнослужащих, до 6 700 грн у руководителей кружков. В общем, самая плохая ситуация с оплатой труда в Сумах.
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По материалам:
Finance.ua
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