Рынок труда в условиях войны: как изменился и что будет дальше — Finance.ua

Рынок труда в условиях войны: как изменился и что будет дальше Сегодня 11:01 — Личные финансы

Рынок труда в условиях войны: как изменился и что будет дальше

Национальный банк Украины прогнозирует, что уровень безработицы в 2023 году составит 19,1% по сравнению с 21,1% в 2022 году.

Об этом заявила начальник отдела анализа реального и фискального секторов Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Наталья Колесниченко на конференции аналитического центра «Вокс Украина», передает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

Восстановление рынка труда

«Занятость постепенно растет благодаря возобновлению экономической активности и увеличению спроса на рабочую силу», — заявила Колесниченко.

Однако, по ее словам, безработица снижается медленно, все еще оставаясь значительно выше, чем было до полномасштабного вторжения. Безработица еще долго будет на высоком уровне.

«Восстановление рынка труда происходит неравномерно в разрезе отраслей и регионов, отражая изменения в структуре экономики. Диспропорции, характерные для рынка труда и раньше, усугубляются из-за последствий войны. В результате усугубляются трудности с поиском квалифицированных работников, ведь миграция и мобилизация ограничивают предложение рабочей силы», — добавила она.

Адаптация к военным условиям

С начала полномасштабного вторжения бизнес и население продемонстрировали высокую адаптивность к военным условиям: после стремительного спада во ІІ квартале 2022 года экономическая активность возобновлялась.

Дополнительный импульс росту экономики и замедлению инфляции в 2023 году придали высокие урожаи благодаря сверхблагоприятным погодным условиям.

Колесниченко отмечает, что макроэкономическая стабильность будет поддерживать бизнес-активность и занятость и дальше.

Какие проблемы еще остаются

Безопасностные риски, которые согласно предположению октябрьского макропрогноза НБУ будут оставаться высокими, по меньшей мере, до конца 2024 года, будут сдерживать возвращение вынужденных мигрантов, что будет ограничивать возобновление предложения на рынке труда.

Кроме того, будут оставаться значительными диспропорции и трудности с поиском квалифицированных работников, что также будет оказывать давление на инфляцию со стороны расходов предприятий на заработные платы.

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