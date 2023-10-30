В Украине активизировался рынок труда: на одно место претендуют два кандидата — Finance.ua

В Украине активизировался рынок труда: на одно место претендуют два кандидата Сегодня 13:05 — Личные финансы

В Украине активизировался рынок труда: на одно место претендуют два кандидата

В Украине активизировался рынок труда. На одно свободное рабочее место в среднем по Украине претендуют два кандидата.

Как сообщают в Государственном центре занятости, в прошлом году на одно место претендовали девять человек.

«Во Львовской области и в Киеве количество вакансий существенно превышает количество лиц, которые ищут работу при содействии службы занятости. Наибольший дефицит кадров наблюдается в перерабатывающей промышленности и строительстве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что начиная с весны на рынке труда Украины происходит постепенное увеличение количества вакансий. Это наблюдается как на сайтах поиска, так и в службе занятости.

В частности, в сентябре 2023 г. в базе данных Государственной службы занятости насчитывалось 103 тыс. человек. вакансий (в июле — 83 тысячи). Рост спроса работодателей на работников является следствием постепенного возобновления экономической активности, подчеркнули эксперты.

Где больше всего вакансий

В региональном разрезе наибольшее количество вакансий зарегистрировано в службе занятости Киева и Львовской области — по 11 тыс. вакансий, Днепропетровской области — 5 тыс., Киевской — 4 тыс., Одесской — 4 тыс.

Для кого есть больше всего работы

Наибольший спрос на рынке труда, как и до войны, сохраняется у представителей рабочих профессий и сферы торговли.

По видам экономической деятельности большинство вакансий насчитывалось: на предприятиях перерабатывающей промышленности (20%); в оптовой и розничной торговле (16%); в сфере образования (10%); на транспорте и почте (10%); в сфере здравоохранения и социальной помощи (8%).

Рынок труда столкнется с дефицитом рабочей силы

Как подчеркивается в сообщении, с ростом количества вакансий постепенно обостряется дефицит кадров по отдельным профессиям.

«Учитывая значительные объемы миграции населения за рубеж, рынок труда уже в ближайшее время столкнется с дефицитом рабочей силы», — добавили в госслужбе.

Как прогнозируют в ведомстве, по категориям — учитель, воспитатель, фармацевт, врач общей практики — семейный врач, инженер, практический психолог — дефицит ожидается на уровне 14%.

Дефицит работников сферы торговли и услуг составляет 15%. Это касается таких категорий профессий: продавец продовольственных и непродовольственных товаров, продавец-консультант, повар, охранник, официант, бармен, бариста, младшая медицинская сестра, социальный работник, парикмахер.

Оценка дефицита работников по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин составляет 18%; квалифицированных рабочих с инструментом — 21% (швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник и т. п. ).

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