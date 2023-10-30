В Украине активизировался рынок труда: на одно место претендуют два кандидата — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине активизировался рынок труда: на одно место претендуют два кандидата

Личные финансы
23
В Украине активизировался рынок труда: на одно место претендуют два кандидата
В Украине активизировался рынок труда: на одно место претендуют два кандидата
В Украине активизировался рынок труда. На одно свободное рабочее место в среднем по Украине претендуют два кандидата.
Как сообщают в Государственном центре занятости, в прошлом году на одно место претендовали девять человек.
«Во Львовской области и в Киеве количество вакансий существенно превышает количество лиц, которые ищут работу при содействии службы занятости. Наибольший дефицит кадров наблюдается в перерабатывающей промышленности и строительстве», — говорится в сообщении.
Читайте также
Отмечается, что начиная с весны на рынке труда Украины происходит постепенное увеличение количества вакансий. Это наблюдается как на сайтах поиска, так и в службе занятости.
В частности, в сентябре 2023 г. в базе данных Государственной службы занятости насчитывалось 103 тыс. человек. вакансий (в июле — 83 тысячи). Рост спроса работодателей на работников является следствием постепенного возобновления экономической активности, подчеркнули эксперты.

Где больше всего вакансий

В региональном разрезе наибольшее количество вакансий зарегистрировано в службе занятости Киева и Львовской области — по 11 тыс. вакансий, Днепропетровской области — 5 тыс., Киевской — 4 тыс., Одесской — 4 тыс.

Для кого есть больше всего работы

Наибольший спрос на рынке труда, как и до войны, сохраняется у представителей рабочих профессий и сферы торговли.
По видам экономической деятельности большинство вакансий насчитывалось: на предприятиях перерабатывающей промышленности (20%); в оптовой и розничной торговле (16%); в сфере образования (10%); на транспорте и почте (10%); в сфере здравоохранения и социальной помощи (8%).

Рынок труда столкнется с дефицитом рабочей силы

Как подчеркивается в сообщении, с ростом количества вакансий постепенно обостряется дефицит кадров по отдельным профессиям.
«Учитывая значительные объемы миграции населения за рубеж, рынок труда уже в ближайшее время столкнется с дефицитом рабочей силы», — добавили в госслужбе.
Как прогнозируют в ведомстве, по категориям — учитель, воспитатель, фармацевт, врач общей практики — семейный врач, инженер, практический психолог — дефицит ожидается на уровне 14%.

Деньги до зарплаты 👛

Дефицит работников сферы торговли и услуг составляет 15%. Это касается таких категорий профессий: продавец продовольственных и непродовольственных товаров, продавец-консультант, повар, охранник, официант, бармен, бариста, младшая медицинская сестра, социальный работник, парикмахер.
Оценка дефицита работников по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин составляет 18%; квалифицированных рабочих с инструментом — 21% (швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник и т. п.).
Кстати, 18 ноября состоится конференция «Жить на Проценты», где эксперты расскажут, как деньги, которые у вас есть, могут приносить прибыль, независимо от вашего ежедневного труда. Инвестирование денег — это ключ к финансовой стабильности и обеспеченному будущему. Регистрируйтесь на событие и начните достигать финансовых целей:

⚡️ Программа и регистрация

По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.