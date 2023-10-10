Вакансий стало больше, но не хватает кадров: что происходит на рынке труда — Finance.ua

Вакансий стало больше, но не хватает кадров: что происходит на рынке труда
В сентябре 2023 года работодатели опубликовали 105 809 предложений. Это самое большое количество вакансий на рынке труда с начала полномасштабного вторжения. По сравнению с августом вакансий увеличилось на 3%.
Об этом свидетельствуют данные Work.ua.
География рынка труда тоже стабильна: в пятерку областей с наибольшим количеством вакансий снова вошли Киевская (34 574), Днепропетровская (10 153), Львовская (9 994), Одесская (7 092) и Харьковская (3 852).
Категории, в которых соискателям предлагают больше всего вакансий, и дальше наращивают количество предложений.
В каких категориях больше всего вакансий:
- «Сфера обслуживания» (20 тыс. вакансий, прирост +4%);
- «Рабочие специальности, производство», (+4%, 19 685);
- «Продажа, закупка» (+2%, 13 768);
- «Розничная торговля» (+3%, 12 836);
- «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (+4%, 11 300);
- «Логистика, состав, ВЭД» (+8%, 10 944).
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В начале осени прослеживается тенденция: бизнес готовится к пику продаж, традиционно приходящимся на конец года. Так что бизнес активно ищет специалистов по маркетингу: количество вакансий в категории «Маркетинг, реклама, PR» увеличилось на 5% против августа (5 745 вакансий).
Общее количество соискателей, обновивших или создавших резюме в сентябре, достигло почти 336 тыс. Это на 4% меньше по сравнению с августом.
Поскольку все меньше людей ищут работу, а вакансий становится больше, среднее количество откликов на вакансию ожидаемо снижается. За месяц этот показатель упал еще на 4% и приблизился к самой низкой отметке за последние 3 года.
Наибольший выбор кандидатов у работодателей, предлагающих дистанционную работу: они получают в пять раз больше откликов, чем в среднем на рынке труда.
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