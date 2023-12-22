Попит і зарплати на ринку фрилансу в Україні в 2023 (інфографіка) — Finance.ua

Попит і зарплати на ринку фрилансу в Україні в 2023 (інфографіка) Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Попит і зарплати на ринку фрилансу в Україні в 2023 (інфографіка)

У 2023 році на ринку фрилансу в Україні відбувся черговий виток розвитку, який відкрив нові можливості для спеціалістів та замовників послуг з усього світу. Freelancehunt розповів, як повномасштабне вторгнення продовжує впливати на розвиток ринку: чи збільшилися бюджети, проєкти, які спеціалізації мали шалений попит.

На 23% більше фрилансерів та на 14% замовників

Цього року спостерігається зменшення попиту на фриланс серед спеціалістів. Кількість фрилансерів за 2023 рік зросла на 23% проти торішніх 33%. У 2022 році сильний потік нових фахівців був через початок повномасштабного вторгнення: спеціалісти переходили в онлайн, щоб працювати віддалено. Зараз зростання сповільнилось, але українці активно продовжують переходити на фриланс.

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Зворотна ситуація із замовниками — їх у 2023 році стало на 14% більше проти 12% торішніх. Така динаміка зумовлена підвищенням попиту на послуги фрилансерів серед підприємців у сфері ІТ та онлайн-продуктів.

Якщо торік кількість проєктів впала на 11%, то у 2023 році вона, навпаки, зросла на 18%. Підприємці адаптувалися до умов війни та продовжують стабільно працювати, звертаючись по допомогу до фрилансерів. Також помітне і зростання загального бюджету проєктів, який проти 2022 року виріс на 27%. Така динаміка змін свідчить про те, що ринок фрилансу в Україні стабільно працює та продовжує зростати.

Програмування, дизайн і тексти залишаються найпопулярнішими напрямками

Фрилансери, як і минули роки, частіше обирають «Дизайн та арт» (28,9%), «Роботу з текстами» (19,7%) та «Програмування» (19,2%) як основні напрямки. Найбільше зростання розробників було у таких спеціалізаціях:

Blockchain — 36,1%.

Go — 32,3%.

Машинне навчання — 28,2%.

На 31,3% виконавців стало більше за напрямком «Написання сценаріїв», на 29,2% — «Редактура та коректура». Дизайнери віддають перевагу «Дизайну мобільних застосунків» (зростання кількості фрилансерів становило 27%), «Розробці шрифтів» (21,3%) та «Інфографіці» (20%).

У «Програмуванні» частка від загальної кількості проєктів становить 32,4% проти торішніх 35,3%, у «Роботі з текстами» — 13% проти 15,1% у 2022. Частка «Дизайну та арту», навпаки, зросла з 22,8% до 23,7%.

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Частка проєктів за деякими напрямками зменшилася через стрімке зростання інших категорій, наприклад, «Аудіо та відео» (7,1%), «Аутсорсинг і консалтинг» (4,7%), «Просування» (11,7%).

За зростанням кількості проєктів збільшуються і бюджети рік до року. Насамперед слід відзначити збільшення частки за такими напрямками:

«Дизайн та арт» — на 18%.

«Просування» — на 15,6%.

«Аудіо та відео» — на 4,8%.

«Аутсорсинг і консалтинг» — на 3,4%.

Зазначається, що частка бюджетів у деяких напрямках зменшується так само через стрімке зростання у 2023 році інших категорій.

Які спеціалізації мали попит у категорії «Програмування»

Цей рік відзначився збільшенням бюджетів рік до року у таких спеціалізаціях:

Python — зростання бюджетів на 37,6%.

JavaScript — більше на 41,4%.

Розробка ботів — зростання на 41,1%.

Інтернет-магазини — рекордне збільшення показника на 96,1%.

Створення сайтів під ключ — зростання на 39,9%.

Розробка під Android — більше на 51,5%.

Розробка під iOS — зростання на 55,2%.

Водночас помітне зменшення бюджетів за напрямком Blockchain (28,4%).

Падіння попиту на копірайтерів

Торік копірайтери та перекладачі мали шалений попит. Підприємцям потрібні були тексти різного формату, щоб адаптуватися до нових реалій або з нуля перейти з офлайну в онлайн. Через стрімке зростання у 2022 році показники у копірайтерів дещо впали — загальний бюджет знизився із 6,8% до 5,4%. Адже тепер більшість завдань, пов’язаних з текстами, підприємці закрили.

Проте слід відзначити спеціалізації, у які замовники інвестували більше:

Написання статей — збільшилися бюджети на 20,6%.

Контент-менеджер — зростання бюджетів на 80,7%.

З огляду на те, що SEO-спеціалісти частіше делегують написання статей для пошукових систем штучному інтелекту, серед авторів буде популярний креативний рекламний контент.

Попит на обробку відео виріс у 2,5 раза

Відеоконтент — тренд найближчих років, що підтверджують і цифри. У категорії «Аудіо та відео» зросли бюджети у таких спеціалізаціях:

Обробка відео — 147%.

Аудіо та відеомонтаж — 120%.

Відеореклама — 115,6%.

В умовах інформаційного перенасичення відеореклама дозволяє краще привертати увагу аудиторії. Тому підприємці та бренди все частіше шукають якісні відеорекламні рішення для просування продуктів та послуг. Усе це викликає збільшення попиту на професійні послуги з обробки відео та відеомонтажу і як наслідок — зростання бюджетів проєктів.

Інші перспективні напрямки на фрилансі

Штатні бухгалтери потроху перейшли на фриланс, адже тут підприємці готові платити за їхні послуги. Водночас спеціалісти отримують змогу працювати в комфортних умовах і за бажаний прайс. Тож попит на послуги бухгалтерів зріс на 168% проти торішніх показників.

Разом з тим підвищується попит на архітекторів та проєктувальників в онлайні. Бачимо зростання бюджетів у таких спеціалізаціях:

Ландшафтний дизайн — на 136,5%.

Архітектурні проєкти — на 103,5%.

Підприємці делегують пошук та збирання різної інформації фрилансерам, про що свідчить зростання бюджету за цим напрямком на 96,3%.

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