Где в Евросоюзе лучшие условия трудоустройства беженцев из Украины — Finance.ua
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Где в Евросоюзе лучшие условия трудоустройства беженцев из Украины

Мир
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Где в Евросоюзе лучшие условия трудоустройства беженцев из Украины
Где в Евросоюзе лучшие условия трудоустройства беженцев из Украины, Фото: Слово і діло
Из-за полномасштабного российского вторжения большое количество граждан Украины вынуждены жить и работать за рубежом. В некоторых странах действуют упрощенные условия трудоустройства украинцев.
О том, где самые лучшие условия трудоустройства для беженцев из Украины, рассказали на платформе EnableMe Ukraine.
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Рейтинг городов с лучшими условиями для украинских мигрантов:

  • Мюнхен;
  • Гамбург;
  • Братислава;
  • Осло;
  • Стокгольм;
  • Прага;
  • Варшава.
Отмечается, что много вакансий работы для беженцев есть в Румынии. Однако средняя заработная плата в стране невысокая.
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Германия

Украинцам в Германии упростили условия трудоустройства, и теперь они могут работать после 6 месяцев пребывания в стране.
Среди наиболее популярных вакансий:
  • работники складов и производств;
  • водители;
  • строители;
  • уборщики;
  • уход за пожилыми людьми.

Нидерланды

В этой стране упрощены условия трудоустройства для украинцев, а уровень зарплаты — выше по сравнению с другими странами.
К примеру, сварщики, строители, работники производств, водители средне получают 2500−4000 евро в месяц.
Украинские беженцы без знания языка могут работать на производстве, в теплицах или убирать урожай.
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Польша

В соседней Польше большое количество вакансий работы в гостинично-ресторанном бизнесе и на стройке.
Также есть потребность в высококвалифицированных учителях и медицинских работниках.
Чтобы иметь возможность работать в этих областях, украинцам нужно подтверждать диплом через Минобразования Польши.

Франция

Франция в основном предлагает вакансии в сфере сельского хозяйства и на работу с техникой.
Средняя зарплата составляет 12−16 евро в час, но нужно знать французский.
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В страны, где украинцам трудно трудоустроиться, попали Италия и Греция.

Справка Finance.ua:

  • в Швейцарии готовятся облегчить трудоустройство украинских беженцев. В парламенте предлагается заменить разрешения на работу упрощенной онлайн-регистрацией;
  • в Германии призывают предоставить возможность украинским мигрантам устраиваться на работу без предварительного прохождения курсов по изучению немецкого языка и интеграционных курсов;
  • в Чехии нашли работу две трети трудоспособных беженцев из Украины. В то же время трети беженцев не хватает денег на ежедневные расходы.
По материалам:
Novyny.live
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