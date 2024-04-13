Где в Евросоюзе лучшие условия трудоустройства беженцев из Украины — Finance.ua

Где в Евросоюзе лучшие условия трудоустройства беженцев из Украины Сегодня 16:04 — Мир

Где в Евросоюзе лучшие условия трудоустройства беженцев из Украины, Фото: Слово і діло

Из-за полномасштабного российского вторжения большое количество граждан Украины вынуждены жить и работать за рубежом. В некоторых странах действуют упрощенные условия трудоустройства украинцев.

О том, где самые лучшие условия трудоустройства для беженцев из Украины, рассказали на платформе EnableMe Ukraine.

Читайте также Сколько средств ежегодно тратит Германия на беженцев из Украины

Рейтинг городов с лучшими условиями для украинских мигрантов:

Мюнхен;

Гамбург;

Братислава;

Осло;

Стокгольм;

Прага;

Варшава.

Отмечается, что много вакансий работы для беженцев есть в Румынии. Однако средняя заработная плата в стране невысокая.

Читайте также Какие данные об украинских беженцах передадут налоговой службе в Чехии

Германия

Украинцам в Германии упростили условия трудоустройства, и теперь они могут работать после 6 месяцев пребывания в стране.

Среди наиболее популярных вакансий:

работники складов и производств;

водители;

строители;

уборщики;

уход за пожилыми людьми.

Нидерланды

В этой стране упрощены условия трудоустройства для украинцев, а уровень зарплаты — выше по сравнению с другими странами.

К примеру, сварщики, строители, работники производств, водители средне получают 2500−4000 евро в месяц.

Украинские беженцы без знания языка могут работать на производстве, в теплицах или убирать урожай.

Читайте также Сколько средств выделила Румыния для украинских беженцев в 2023 году

Польша

В соседней Польше большое количество вакансий работы в гостинично-ресторанном бизнесе и на стройке.

Также есть потребность в высококвалифицированных учителях и медицинских работниках.

Чтобы иметь возможность работать в этих областях, украинцам нужно подтверждать диплом через Минобразования Польши.

Франция

Франция в основном предлагает вакансии в сфере сельского хозяйства и на работу с техникой.

Средняя зарплата составляет 12−16 евро в час, но нужно знать французский.

Читайте также Почему украинские беженцы не задерживаются во Франции

В страны, где украинцам трудно трудоустроиться, попали Италия и Греция.

Справка Finance.ua:

в Швейцарии готовятся облегчить трудоустройство украинских беженцев. В парламенте предлагается заменить разрешения на работу упрощенной онлайн-регистрацией;

в Германии призывают предоставить возможность украинским мигрантам устраиваться на работу без предварительного прохождения курсов по изучению немецкого языка и интеграционных курсов;

в Чехии нашли работу две трети трудоспособных беженцев из Украины. В то же время трети беженцев не хватает денег на ежедневные расходы.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.