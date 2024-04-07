Сколько средств ежегодно тратит Германия на беженцев из Украины — Finance.ua

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Сколько средств ежегодно тратит Германия на беженцев из Украины

Мир
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Сколько средств ежегодно тратит Германия на беженцев из Украины
Сколько средств ежегодно тратит Германия на беженцев из Украины, Фото: varta1.com.ua
Германия ежегодно тратит на содержание беженцев из Украины не менее 20 млрд евро.
Об этом заявил депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.
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Он сообщает, что это слишком большие затраты для ФРГ, поэтому стране приходится вкладывать меньше средств в социальный сектор, образование и технологическое развитие.
«Расходы на украинских беженцев составляют не менее €20 млрд в год. Вполне вероятно, что они гораздо больше. Это огромная сумма денег», — заявил евродепутат.
По данным статистической службы Statista, доля расходов ФРГ на беженцев из Украины составляет 0,55% ВВП.
«Конечно, если бы Германия не испытывала такой нагрузки, она могла бы себе позволить больше затрат на другие вещи. Надеюсь, что в будущем расходы на беженцев снизятся», — отметил другой депутат бундестага Вольфганг Виле.
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Ранее в немецком районе Зале-Орла были введены обязательные общественные работы для проживающих в стране беженцев.
Таким образом власти страны намерены бороться с людьми, которые не хотят искать работу и живут на деньги налогоплательщиков.
Зимой беженцы будут заниматься очищением тротуаров от снега, а летом — стрижкой кустов. Будут платить за работу по 80 евроцентов в час.

Читайте также: Deutsche Welle: только 20% украинских беженцев в Германии сами зарабатывают себе на жизнь

Напомним, только пятая часть украинских беженцев рассматривает перспективу возвращения в Украину из Германии. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра международных институциональных сравнений и миграционных исследований Института Ifo в Мюнхене.
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