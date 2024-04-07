Сколько средств ежегодно тратит Германия на беженцев из Украины — Finance.ua

Сколько средств ежегодно тратит Германия на беженцев из Украины
Германия ежегодно тратит на содержание беженцев из Украины не менее 20 млрд евро.
Об этом заявил депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.
Он сообщает, что это слишком большие затраты для ФРГ, поэтому стране приходится вкладывать меньше средств в социальный сектор, образование и технологическое развитие.
«Расходы на украинских беженцев составляют не менее €20 млрд в год. Вполне вероятно, что они гораздо больше. Это огромная сумма денег», — заявил евродепутат.
По данным статистической службы Statista, доля расходов ФРГ на беженцев из Украины составляет 0,55% ВВП.
«Конечно, если бы Германия не испытывала такой нагрузки, она могла бы себе позволить больше затрат на другие вещи. Надеюсь, что в будущем расходы на беженцев снизятся», — отметил другой депутат бундестага Вольфганг Виле.
Ранее в немецком районе Зале-Орла были введены обязательные общественные работы для проживающих в стране беженцев.
Таким образом власти страны намерены бороться с людьми, которые не хотят искать работу и живут на деньги налогоплательщиков.
Зимой беженцы будут заниматься очищением тротуаров от снега, а летом — стрижкой кустов. Будут платить за работу по 80 евроцентов в час.
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Напомним, только пятая часть украинских беженцев рассматривает перспективу возвращения в Украину из Германии. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра международных институциональных сравнений и миграционных исследований Института Ifo в Мюнхене.
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