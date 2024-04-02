Перерегистрация украинских авто в Германии с 1 апреля: как действовать — Finance.ua

Перерегистрация украинских авто в Германии с 1 апреля: как действовать Сегодня 12:33 — Технологии&Авто

Перерегистрация украинских авто в Германии с 1 апреля: как действовать

В Германии до 1 апреля 2024 г. действует особый порядок использования в Германии автомобилей с украинской регистрацией «На украинских номерах».

Об этом напомнил в обращении посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Этот порядок действует в 16 немецких федеральных землях — потому что это решение относится именно к земельной, а не федеральной компетенции.

Что будет дальше?

«По результатам нашего диалога и просьб федеральное министерство транспорта и цифровизации в марте обратилось к своим коллегам по всем немецким землям о продлении действия особого порядка еще на 6 месяцев. Некоторые из земель уже сообщили о соответствующем положительном решении, к некоторым Пасхальные каникулы подкрались так же коварно и неожиданно, как зима к коммунальным службам. Поэтому ожидаем соответствующих решений еще на следующей неделе», — написал он.

Что такое особый порядок?

«Опыт показывает, что на этом вопросе стоит остановиться отдельно. Ведь многие воспринимают этот порядок как „Могу ездить на украинских номерах и дальше, теперь и после 1 апреля ничего делать не надо“. Но это не так — и не было так до 1 апреля» — отметил он.

Особый порядок — это предоставление украинским автомобилисткам и автомобилистам (но только находящимся в Германии по 24 параграфу) выбора между перерегистрацией на немецкие номера и получением специального разрешения на использование машины с украинскими номерами по льготной процедуре.

Если не сделать ни того, ни другого в течение года со въезда, вы фактически нарушаете немецкую регуляцию.

Что сделать

«Настоятельно призываю получить специальное разрешение. То есть, имея обязательный страховой полис автогражданской ответственности, пройти ТО по облегченной процедуре, заполнить декларацию, что автомобиль не будет находиться в Германии постоянно, и с этими тремя документами получить у регистрационных органов разрешение, которое на ряду с правами и техпаспортом иметь всегда с собой в машине. Да, это обязательно», — объяснил посол.

Что будет после 6 месяцев продления?

Перерегистрация на немецкие номера станет осенью 2024 года обязательной. «Это влечет за собой ряд вопросов — что делать с украинскими номерами (их немецкая сторона должна изымать), как быть с украинскими машинами на немецких номерах в Украине, что случается с машинами, которые не пройдут необходимый ТО, и т. д. Ответов пока нет ни у нас, ни у немцев — именно поэтому в скором времени начнем межправительственный диалог с привлечением всех соприкасающихся институтов с обеих сторон.

Наша цель — получить четкий и понятный механизм, который будет учитывать законодательные ограничения в Германии и упростит некоторые проблемы, возникшие у наших искателей убежища.

«Поэтому не волнуйтесь: авто забирать по ночам немецкая полиция у вас не будет. Лучше идите и получите специальное разрешение на использование автомобилей с украинскими номерами», — резюмировал он.

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