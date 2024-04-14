Українські студенти можуть безкоштовно навчатися в Естонському Університеті природничих наук: які умови — Finance.ua
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Українські студенти можуть безкоштовно навчатися в Естонському Університеті природничих наук: які умови

Світ
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Українські студенти можуть безкоштовно навчатися в Естонському Університеті природничих наук: які умови
Українські студенти можуть безкоштовно навчатися в Естонському Університеті природничих наук: які умови
Студенти з України можуть отримати стипендії в Естонському Університеті природничих наук, розташованому в Тарту. Стипендії покривають плату за навчання та надають безкоштовне місце у гуртожитку.
Про це повідомляє естонський мовник ERR.
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Які умови

Особливі умови для студентів з України пропонуються на чотирьох англомовних навчальних програмах.
Три з них є магістерськими:
  • ландшафтна архітектура;
  • лісове господарство;
  • управління природокористуванням в умовах зміни клімату.
На бакалаврат за напрямком Ветеринарія можна вступити з дипломом про закінчення середньої школи.
Заяви на вступ до магістерських програм студенти з України можуть подавати до 10 квітня, на ветеринарію — до 31 травня.
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Стипендія покриває оплату за навчання, а також студентам надають безкоштовне місце в гуртожитку.
Для українських студентів передбачено по два навчальні місця на таких умовах за кожною із чотирьох англомовних програм.
Якщо студент обирає навчання за напрямком Ветеринарія, додатковою умовою є попереднє навчання за цією спеціальністю, яке було перервано через війну в Україні.
У такому випадку стипендія стане доступною з моменту зарахування на другий курс.
Крім того, українських студентів звільнено від сплати внеску за подання заяви нарівні зі студентами з естонським громадянством. Розмір внеску становить 100 євро.
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Естонський університет природничих наук (Eesti Maaülikool, EMÜ), розташований в Тарту, є колишнім Естонським сільськогосподарським університетом, який було засновано 1951 року та перейменовано й реконструйовано у 2005-му.
Пріоритетами Естонського університету природничих наук в академічній та дослідницькій практиках є сталий розвиток природокористування, необхідний для існування людини, а також охорона довкілля і природної спадщини.
Тут проводяться дослідження у сферах сільського господарства, лісівництва, тваринництва, ветеринарної справи, економіки, технології харчового виробництва та екологічно сприятливих технологій.
За матеріалами:
Укрінформ
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