Українські студенти можуть безкоштовно навчатися в Естонському Університеті природничих наук: які умови — Finance.ua

Українські студенти можуть безкоштовно навчатися в Естонському Університеті природничих наук: які умови Сьогодні 13:03 — Світ

Українські студенти можуть безкоштовно навчатися в Естонському Університеті природничих наук: які умови

Студенти з України можуть отримати стипендії в Естонському Університеті природничих наук, розташованому в Тарту. Стипендії покривають плату за навчання та надають безкоштовне місце у гуртожитку.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

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Які умови

Особливі умови для студентів з України пропонуються на чотирьох англомовних навчальних програмах.

Три з них є магістерськими:

ландшафтна архітектура;

лісове господарство;

управління природокористуванням в умовах зміни клімату.

На бакалаврат за напрямком Ветеринарія можна вступити з дипломом про закінчення середньої школи.

Заяви на вступ до магістерських програм студенти з України можуть подавати до 10 квітня, на ветеринарію — до 31 травня.

Стипендія покриває оплату за навчання, а також студентам надають безкоштовне місце в гуртожитку.

Для українських студентів передбачено по два навчальні місця на таких умовах за кожною із чотирьох англомовних програм.

Якщо студент обирає навчання за напрямком Ветеринарія, додатковою умовою є попереднє навчання за цією спеціальністю, яке було перервано через війну в Україні.

У такому випадку стипендія стане доступною з моменту зарахування на другий курс.

Крім того, українських студентів звільнено від сплати внеску за подання заяви нарівні зі студентами з естонським громадянством. Розмір внеску становить 100 євро.

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Естонський університет природничих наук (Eesti Maaülikool, EMÜ), розташований в Тарту, є колишнім Естонським сільськогосподарським університетом, який було засновано 1951 року та перейменовано й реконструйовано у 2005-му.

Пріоритетами Естонського університету природничих наук в академічній та дослідницькій практиках є сталий розвиток природокористування, необхідний для існування людини, а також охорона довкілля і природної спадщини.

Тут проводяться дослідження у сферах сільського господарства, лісівництва, тваринництва, ветеринарної справи, економіки, технології харчового виробництва та екологічно сприятливих технологій.

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