Які документи потрібні студентам для виїзду з України — роз’яснення ДПСУ
У вівторок, 2 квітня, уряд схвалив рішення, яке дозволить студентам-бакалаврам виїжджати за кордон на стажування. У Державній прикордонній службі пояснили, які документи потрібні для виїзду з України.
«Відтепер студенти-чоловіки віком від 18 до 22 років, які не підлягають призову, можуть брати участь у програмах освітньої академічної мобільності не довше одного семестру. Здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) мають бути на денній формі навчання в закладах вищої освіти України», — сказано в повідомленні.
Необхідні документи для перетину кордону:
- довідка від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням:
— підстави співробітництва;
— строку навчального семестру за кордоном;
— відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;
— підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;
- копію договору академічної мобільності;
- е-квиток студента;
- військово-облікові документи з позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.
Як повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, академічна мобільність є можливістю для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Для університетів — це також спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами.
Через воєнний стан у таких програмах нині беруть участь лише жінки, тому студенти чоловічої статі неодноразово зверталися з цим питанням до президента Володимира Зеленського.
«Програми академічної мобільності — це певною мірою свіжий ковток повітря і для студентів, і для університетів. Для того, щоб узяти участь, необхідно мати високі бали і виконати низку вимог, які встановлюють засновники програми», — заявив міністр.
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