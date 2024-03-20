Гроші «йдуть» за студентами: ВР підтримала зміни у фінансуванні вищої освіти — Finance.ua

Гроші «йдуть» за студентами: ВР підтримала зміни у фінансуванні вищої освіти
20 березня народні депутати Верховної Ради підтримали у першому читанні законопроєкт №10 399. Він передбачає зміни у фінансуванні здобуття вищої освіти: документ послуговується принципом «гроші йдуть за студентом» та усуває жорстке розділення на «бюджетників» і «контрактників».
Що зміниться
Студенти отримають змогу навчатися за системою співфінансування, коли частину коштів за них сплачуватиме держава у формі державного гранту або пільгового довгострокового кредиту, а інша фінансуватиметься за кошти фізичних (юридичних) осіб.
Розмір грантів визначатиметься за результатами ЗНО чи НМТ та обраної вступником спеціальності:
- Відмінні результати дозволять претендувати на гранти, які повністю покриватимуть вартість навчання за спеціальностями, що мають попит на ринку праці.
- Високі та середні результати — на часткове (решту студент співфінансуватиме за кошти фізичних (юридичних) осіб або матиме можливість отримати пільговий довгостроковий кредит).
Передбачено, що державні гранти виплачуватимуть упродовж встановленого терміну навчання і можуть індексуватись за рівнем інфляції.
Таким чином розширюються можливості для вступників: отримуючи фінансову підтримку від держави, вони можуть вільно обирати університет, форму здобуття освіти та освітню програму.
Водночас державне та регіональне замовлення збережуть — частину місць відведуть для вразливих категорій вступників, згідно зі встановленими квотами. Передбачено, що правила розміщення державного замовлення в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання та у військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти не зміняться.
«Як результат — протягом наступних п’яти років частка вступників, які можуть отримати повну або часткову державну фінансову підтримку для здобуття вищої освіти на денній формі навчання має збільшитися на 40%», — йдеться на сайті Міністерства науки та освіти.
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