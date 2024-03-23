Стипендії на освіту: де за кордоном шукати гранти на навчання українським студентам — Finance.ua
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Стипендії на освіту: де за кордоном шукати гранти на навчання українським студентам

Особисті фінанси
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Стипендії на освіту: де за кордоном шукати гранти на навчання українським студентам
Стипендії на освіту: де за кордоном шукати гранти на навчання українським студентам, Фото: Shutterstock
За кордоном наразі знаходиться велика кількість українських біженців. Серед них і молодь, якій найближчим часом необхідно буде вступати до університету. Для тих, хто прагне здобути вищу освіту за кордоном, важливо знати основні етапи підготовки до вступу та де шукати фінансову підтримку у вигляді грантів на навчання.
Про це пише proukrainu.blesk.cz.
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Звичайно, навчання за кордоном — дороговартісне. Проте існує багато грантових програм, які пропонують фінансову допомогу у здобутті освіти з мінімальними витратами.
Майбутні студенти можуть отримати допомогу від іноземних урядів, фондів та навчальних закладів. У рамках різних програм пропонують покриття всієї вартості навчання або витрат на житло, харчування та дорогу.

На що у першу чергу звернути увагу при подачі заявки

Перш за все, щоб спробувати вступити до університету за кордоном, потрібно оцінити себе за такими критеріями:
  • знання мови;
  • академічний результат;
  • наукові роботи за спеціалізацією;
  • переконливість вашої мети навчатися зі стипендією.
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Де шукати гранти на навчання за кордоном

Німеччина. У країні безкоштовно можуть навчатися як місцеві громадяни, так і іноземці.
Німецька служба академічних обмінів (DAAD) щороку пропонує до 60 тисяч стипендій для різних спеціальностей, включно з підтримкою в підготовці документів та іспитів.
Для українських студентів, які прагнуть продовжити навчання в таких містах, як Берлін, Гамбург або Мюнхен, існує програма Copernicus Stipendium, яка надає допомогу в організації навчального процесу.
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Франція. Випускники українських ВНЗ можуть отримати стипендії для навчання в магістратурі та аспірантурі за кордоном, особливо в галузі інженерії.
Франція пропонує гранти через програми Campus France, а сервіс ÉTUDIANTS регулярно оновлює інформацію про доступні стипендії.
Для тих, хто прагне здобути вищі наукові ступені, ресурс Association Bernard Gregory надає інформацію про програми навчання, включно з пропозиціями від французьких, бельгійських і німецьких університетів.
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Чехія та Польща. У цих країнах активно приваблюють українських студентів, пропонуючи доступну та якісну освіту.
У Чехії навчання безкоштовне за умови володіння чеською мовою та успішного складання іспитів. Там існують гранти від Вишеградського фонду та програми Erasmus Mundus для підтримки навчання.
У Польщі стипендії доступні через програми для учнів і спеціалізовані програми в галузі гуманітарних (Gaude Polonia) та економічних наук (імені Кіркланда).
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Велика Британія. У цій країні дорого навчатися. Стипендії часто пропонують знижки на навчання, проте не покривають витрати на проживання.
Однак велика кількість молодих людей хочуть здобути освіту у Великій Британії. Зверніть увагу на програму Chevening, яка пропонує фінансову підтримку.
Китай. Іноземні студенти можуть знайти програми, що забезпечують щедрими стипендіями для іноземних студентів, включно з повним фінансуванням навчання, проживання, страховки та щоденних витрат.
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У рамках деяких програм передбачений рік вивчення китайської мови. Існують можливості отримання грантів як для вивчення мови, так і для академічних програм, з можливістю подачі заявок напряму через обрані університети.
Для додаткової інформації варто звернутися до сайту Chinese Government Scholarship.

Де шукати інші програми?

Для студентів, які шукають стипендії в Європі та в усьому світі, існують портали, як-от Erasmus Mundus та Erasmus+, що пропонують широкі можливості, включно з покриттям витрат на програму, подорожі та проживання.
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Global Scholarships і Scholarshipportal є платформами для пошуку стипендій по всьому світу з різними фільтрами для зручності пошуку.
EURAXESS надає інформацію про фінансування наукових проєктів і стипендій у Європі. Багато університетів та наукових інститутів також пропонують власні стипендії та програми фінансової підтримки.
Нагадаємо, українських студентів вирішила фінансово підтримати мерія Праги, щоб інтегрувати українську молодь в чеські вищі й середні навчальні заклади. На це буде виділено понад52 тис. євро.
За матеріалами:
visitukraine.today
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