Прага виділить кошти для інтеграції українських студентів у місцеві навчальні заклади — Finance.ua
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Прага виділить кошти для інтеграції українських студентів у місцеві навчальні заклади

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Прага виділить кошти для інтеграції українських студентів у місцеві навчальні заклади
Прага виділить кошти для інтеграції українських студентів у місцеві навчальні заклади
Українських студентів вирішила фінансово підтримати мерія Праги, щоб інтегрувати українську молодь в чеські вищі й середні навчальні заклади. На це буде виділено понад 52 тис. євро.
Про це повідомляє Radio Prague International.
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Зазначається, що Прага надасть кошти організації Post Bellum, яка займається реалізацією освітніх та адаптаційних програм для української молоді, яку не прийняли на навчання до чеських навчальних закладів.
Ціль програми — підготувати українську молодь до вступу і подальшого навчання у середніх та вищих навчальних закладах Чехії.
У виданні йдеться про те, що чеська система освіти відрізняється від української. Тому експерти переконані, що українським учням потрібно якомога краще в неї інтегруватися.
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За оцінкою спеціалістів, не всі діти достатньо володіють чеською мовою або ж незнайомі зі специфікою чеської середньої освіти, наприклад, з типами навчальних закладів та умовами вступу до них.

Довідка Finance.ua:

  • за даними дослідження, 58% українських біженців планують залишитися у Чехії на наступні два роки. Це свідчить про готовність громадян з України інтегруватися у чеське суспільство.
  • причиною бажання залишитися у країні є затяжна війна та нестабільність в Україні;
  • повернутися в Україну найбільше хочуть українці, які погано володіють чеської мовою (54%), а також ті, хто має найнижчі доходи (47%).
За матеріалами:
Укрінформ
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