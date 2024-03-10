Прага виділить кошти для інтеграції українських студентів у місцеві навчальні заклади — Finance.ua

Прага виділить кошти для інтеграції українських студентів у місцеві навчальні заклади Сьогодні 11:14 — Світ

Прага виділить кошти для інтеграції українських студентів у місцеві навчальні заклади

Українських студентів вирішила фінансово підтримати мерія Праги, щоб інтегрувати українську молодь в чеські вищі й середні навчальні заклади. На це буде виділено понад 52 тис. євро.

Про це повідомляє Radio Prague International.

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Зазначається, що Прага надасть кошти організації Post Bellum, яка займається реалізацією освітніх та адаптаційних програм для української молоді, яку не прийняли на навчання до чеських навчальних закладів.

Ціль програми — підготувати українську молодь до вступу і подальшого навчання у середніх та вищих навчальних закладах Чехії.

У виданні йдеться про те, що чеська система освіти відрізняється від української. Тому експерти переконані, що українським учням потрібно якомога краще в неї інтегруватися.

За оцінкою спеціалістів, не всі діти достатньо володіють чеською мовою або ж незнайомі зі специфікою чеської середньої освіти, наприклад, з типами навчальних закладів та умовами вступу до них.

Довідка Finance.ua:

за даними дослідження, 58% українських біженців планують залишитися у Чехії на наступні два роки. Це свідчить про готовність громадян з України інтегруватися у чеське суспільство.



причиною бажання залишитися у країні є затяжна війна та нестабільність в Україні;



повернутися в Україну найбільше хочуть українці, які погано володіють чеської мовою (54%), а також ті, хто має найнижчі доходи (47%).



Укрінформ За матеріалами:

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