Колишнього інженера Google звинувачують у крадіжці ШІ-технологій компанії та передачі їх у Китай — Finance.ua

Колишнього інженера Google звинувачують у крадіжці ШІ-технологій компанії та передачі їх у Китай Сьогодні 03:38 — Світ

Колишнього інженера Google звинувачують у крадіжці ШІ-технологій компанії та передачі їх у Китай

Мін'юст США звинуватив колишнього співробітника Google на ім'я Ліньвей Дінг у крадіжці конфіденційної інформації про ШІ. Отримані дані він передавав двом китайським компаніям, на які працював без відома Google.

Про це повідомляє Engadget.

Співробітникові висунули звинувачення в чотирьох випадках крадіжки комерційної таємниці. Його заарештували в Ньюарку приблизно за 20 км від штаб-квартири Google у Кремнієвій Долині.

38-річний співробітник роздобув понад 500 документів, у яких містилися відомості про апаратну інфраструктуру та програмну платформу для навчання ШІ-моделей у дата-центрах Google.

Дінг є громадянином Китаю. У Google він влаштувався 2019 року на позицію програмного інженера. У його завдання входила розробка ПЗ для дата-центрів Google, у зв’язку з чим у нього був доступ до конфіденційної інформації.

У травні 2022 року Дінг вивантажив її через особистий акаунт у Google Cloud. У червні того ж року гендиректор однієї китайської компанії запропонував йому роль СТО із зарплатою в $14,8 тисячі на місяць. З жовтня 2022-го по березень 2023-го Дінг займався залученням фінансування для тієї компанії.

А в травні 2023-го запустив у Китаї свій ШІ-стартап, у якому обіймав посаду гендиректора. Розповідаючи про нього перед інвесторами в листопаді, Дінг хвалився знанням обчислювальної платформи Google, яку пропонував скопіювати, поліпшити і підвести під китайські реалії.

Щоб приховати роботу в Китаї від Google, Дінг просив одного з колег чекінитися за себе в американських офісах компанії. Його викрили під час розслідування за участю ФБР. Представник Google наголосив, що у справі був причетний лише один молодший інженер і що проблема не має масового характеру.

Тепер йому загрожує до 10 років в’язниці і штраф до $250 тисяч за кожним із чотирьох пунктів обвинувачення.

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