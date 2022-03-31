Франція відновлює видачу туристичних віз громадянам рф — Finance.ua

Франція відновлює видачу туристичних віз громадянам рф

Вчора 06:20 — Світ

Франція відновлює видачу туристичних віз громадянам рф

Влада Франції вирішила відновити видачу росіянам усіх типів віз. Пов’язані з пандемією коронавірусу COVID-19 обмеження знімаються.

Про це повідомляє генеральне консульство Франції у Москві у середу, 30 березня.

«З 1 квітня 2022 року знову можна буде подавати заяви на туристичні візи без обмежень, пов’язаних із COVID», — йдеться у повідомленні.

У генконсульстві наголошують, що видача візи не гарантує можливості негайного в’їзду на територію, де, як і раніше, діють обмежувальні заходи на кордоні.

Як уточнює оператор візових центрів Франції VFS Global, подача документів на візу можлива лише за попереднім записом у 18 центрах на території росії.

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