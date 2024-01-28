У Міносвіти розкрили деталі про об'єднання вишів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Міносвіти розкрили деталі про об'єднання вишів

Казна та Політика
29
У Міносвіти розкрили деталі про об'єднання вишів
У Міносвіти розкрили деталі про об'єднання вишів
В Україні за останні 15 років кількість студентів скоротилася майже вдвічі, тому число закладів вищої освіти (ЗВО) зменшать шляхом об'єднання.
Міністр освіти і науки Оксен Лісовий детально розповів, що передбачає модернізація вишів і які переваги буде мати. Міністр зазначив, що ситуація з вишами не відповідає сучасним вимогам.
Він зауважив, що у 2009 році в країні працювало 350 закладів вищої освіти, де в середньому здобували освіту по 6 700 студентів. Проте в даний час кількість ЗВО налічує 300, а середня кількість студентів в кожному з них становить приблизно 400 людей.
Читайте також
«Кількість вступників щороку зменшується, і, на жаль, ця тенденція триватиме. Основна причина — депопуляція. Також свою роль відіграє війна», — пояснив ситуацію Лісовий.
За його словами, в результаті об'єднання ЗВО, що приєднаються до інших вишів, матимуть такі переваги:
  • більші можливості для розвитку науково-освітнього потенціалу;
  • доступ до інвестицій програми Світового банку в навчально-науковому й лабораторному обладнанні для цільових потреб інституту чи факультету;
  • можливість сконцентрувати ресурси на підготовці конкурентоздатних фахівців для конкретної галузі.
Читайте також
Він підкреслив, що ЗВО, які приєднуються до більших вишів, збережуть певний ступінь автономності, трансформуючись в окремі інститути чи факультети. Наукові школи отримують додаткові можливості для розвитку, «не розчиняючись» у виші, до якого приєднуються.
Лісовий пояснив, що об'єднання вишів буде відбуватися диференційовано.
Він додав, що на навчання студентів реорганізація закладів освіти не вплине. Зміни стосуватимуться вже майбутніх здобувачів вищої освіти.

Довідка Finance.ua:

  • раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні в рамках реформи вищої освіти запроваджують модель державних грантів для студентів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання;
  • глава Мінцифри Михайло Федоров розповів про плани держави щодо зміни процесу здобуття вищої освіти. За його словами, тепер студенти зможуть обирати, скільки навчатися, а також змінювати спеціальність. Крім того, контрактники матимуть змогу регулювати терміни свого навчання.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.