У Міносвіти розкрили деталі про об'єднання вишів — Finance.ua

У Міносвіти розкрили деталі про об'єднання вишів Сьогодні 20:49 — Казна та Політика

У Міносвіти розкрили деталі про об'єднання вишів

В Україні за останні 15 років кількість студентів скоротилася майже вдвічі, тому число закладів вищої освіти (ЗВО) зменшать шляхом об'єднання.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий детально розповів , що передбачає модернізація вишів і які переваги буде мати. Міністр зазначив, що ситуація з вишами не відповідає сучасним вимогам.

Він зауважив, що у 2009 році в країні працювало 350 закладів вищої освіти, де в середньому здобували освіту по 6 700 студентів. Проте в даний час кількість ЗВО налічує 300, а середня кількість студентів в кожному з них становить приблизно 400 людей.

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«Кількість вступників щороку зменшується, і, на жаль, ця тенденція триватиме. Основна причина — депопуляція. Також свою роль відіграє війна», — пояснив ситуацію Лісовий.

За його словами, в результаті об'єднання ЗВО, що приєднаються до інших вишів, матимуть такі переваги:

більші можливості для розвитку науково-освітнього потенціалу;

доступ до інвестицій програми Світового банку в навчально-науковому й лабораторному обладнанні для цільових потреб інституту чи факультету;

можливість сконцентрувати ресурси на підготовці конкурентоздатних фахівців для конкретної галузі.

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Він підкреслив, що ЗВО, які приєднуються до більших вишів, збережуть певний ступінь автономності, трансформуючись в окремі інститути чи факультети. Наукові школи отримують додаткові можливості для розвитку, «не розчиняючись» у виші, до якого приєднуються.

Лісовий пояснив, що об'єднання вишів буде відбуватися диференційовано.

Він додав, що на навчання студентів реорганізація закладів освіти не вплине. Зміни стосуватимуться вже майбутніх здобувачів вищої освіти.

Довідка Finance.ua:

раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні в рамках реформи вищої освіти запроваджують модель державних грантів для студентів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання;

глава Мінцифри Михайло Федоров розповів про плани держави щодо зміни процесу здобуття вищої освіти. За його словами, тепер студенти зможуть обирати, скільки навчатися, а також змінювати спеціальність. Крім того, контрактники матимуть змогу регулювати терміни свого навчання.

УНІАН За матеріалами:

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