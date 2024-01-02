У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Україні — Finance.ua

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У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Україні

Казна та Політика
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У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Україні
У Міносвіти повідомили про масове закриття вузів в Україні
У Міносвіти заявили про намір провести масове скорочення вишів в Україні. Також буде закрито філії університетів.
Заступник міністра освіти та науки України з питань вищої освіти Михайло Вінницький повідомив, що наразі працюють близько 170 державних вишів, які підпорядковані державі. Їхня кількість має зменшитися до 100.
До кардинальних змін у системі вищої освіти, 15 років тому, в Україні діяли 350 вишів. В одному з них навчалися 6,7 тисячі студентів. Зараз в Україні 300 закладів вищої освіти, у середньому по 3400 студентів на виш, що вдвічі менше. Інфраструктура розрахована для одного числа студентів, а їх уже наполовину менше.
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«Ми йдемо еволюційним шляхом і розуміємо, що кількість університетів треба зменшувати. Решту модернізувати», — пояснив Вінницький.
На реформу освіти передбачено кошти з бюджету Світового банку, але вони не розраховані для такої великої кількості вишів. Тому деякі з них поєднають: до сильних приєднаються слабші.
За словами чиновника, МОН закриє так звані філії університетів.
В Україні близько 70% випускників прагнуть вступати до вузів та здобувати вищу освіту. У Європі цей показник нижчий — близько 30%. Михайло Вінницький назвав це високим відсотком.
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«У нас дуже мало було зроблено досі з реформою професійно-технічної та професійної освіти. І зараз ми розуміємо, що один із пріоритетів Міністерства освіти — це якраз посилення цієї ланки», — зазначив заступник міністра.
За словами Вінницького, в Україні прагнуть перейти від радянського індустріального типу навчання до концепції, де є університети — місця підготовки наукових кадрів, де можна здобути ступінь магістра, є аспірантура.
«Ми прибиратимемо так звані філії університетів, тому що університет — це обов’язково співтовариство, яке має свій кампус, інакше якісно навчати не виходить», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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