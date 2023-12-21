Стипендії у ЗВО підвищать, але виплачуватимуть лише деяким студентам — Finance.ua

Стипендії у ЗВО підвищать, але виплачуватимуть лише деяким студентам Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Стипендії у ЗВО підвищать, але виплачуватимуть лише деяким студентам

Міносвіти готується підвищити стипендії у вищих навчальних закладах, але виплачувати їх лише деяким студентам.

Стипендії підвищать до сум, на які студенти зможуть вижити, розповів заступник міністра Михайло Винницький, передає «НВ».

«Ми змінимо цю систему. Тепер стипендії будуть залишатися у тих, кого держава замовляє і кому покриває 100% їхнього навчання. Хто погодиться на перше гарантоване місце роботи і потребує цієї стипендії. До того ж вона буде збільшена до якихось нормальних сум, на які можна вижити», — сказав він.

Заступник міністра переконаний, що сучасна стипендія у розмірі 1,7 тис. грн, а з 2024 року — 2 тис. грн є популізмом.

«Ці кошти радше є приємним бонусом, а не грошима на проживання. А бути бонусом — не функція стипендії. Плата за гуртожиток прив’язана саме до стипендії, тому українські гуртожитки виглядають жахливо», — додав Винницький.

Довідка Finance.ua:

Університет логістики в Німеччині пропонує українцям стипендії на навчання на чотирьох програмах: підготовка, бакалавр ділового адміністрування, магістр у галузі глобальної логістики, магістр міжнародного менеджменту. Пропозиція повністю покриває витрати на освіту;

уряд ухвалив Постанову, відповідно до якої з 1 січня 2024 року соціальні стипендії зможуть отримувати студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, які були в російському полоні, ув’язнені чи в будь-який інший спосіб позбавлені свободи через збройну агресію рф проти України, а також їхні діти.



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