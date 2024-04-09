Юрист назвав категорії студентів, які можуть виїжджати за кордон — Finance.ua

Юрист назвав категорії студентів, які можуть виїжджати за кордон Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Юрист назвав категорії студентів, які можуть виїжджати за кордон

Студентам віком від 18 до 22 років дозволено виїжджати за кордон на стажування. Це стосується магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямків.

Як повідомив юрист юридичної компанії «Приходько та партнери» Михайло Лобунько в коментарі, такі студенти тепер можуть перебувати за кордоном протягом усього навчального семестру без перерв.

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Урядова постанова № 366 від 2 квітня 2024 року розширює список підстав для перетину державного кордону під час воєнного стану, додаючи до нього участь у програмах освітньої мобільності. Тобто студент має право навчатися та стажуватися в іншому закладі вищої освіти на території України або за її межами. Ця зміна підкреслює важливість міжнародного освітнього та наукового співробітництва навіть в умовах поточних обмежень.

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«Важливо, що здобувачі ступеня вищої освіти бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) мають навчатися за денною формою навчання і в межах програм академічної мобільності можуть безперервно перебувати за кордоном не більше, ніж строк навчального семестру», — розповів Лобунько.

Що потрібно студентам для виїзду за кордон

Для виїзду за кордон студентам необхідно надати такі документи: довідку від закладу освіти із зазначенням підстав співробітництва та термінів навчання за кордоном, копію договору про мобільність, електронний квиток студента, перевірений через портал «Дія», та військово-облікові документи з відповідними відмітками.

УНІАН За матеріалами:

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