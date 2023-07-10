Українські студенти можуть отримати стипендію від Європейського центрального банку в 10 тис. євро — Finance.ua

Українські студенти можуть отримати стипендію від Європейського центрального банку в 10 тис. євро Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Українські студенти можуть отримати стипендію від Європейського центрального банку в 10 тис. євро

Європейський центральний банк запропонував найбільш здібним українським студентам стипендію. Про це йдеться на сайті ЄCB.

Гранти у розмірі 10 тисяч євро нададуть 15 студентам українських університетів.

Про це пише Мінінтеграції.

Учасник відбору повинен мати громадянство України, а також бути зарахованим (або планувати вступ) до магістратури з обчислювальної техніки, економіки, інженерії, права, статистики чи інших відповідних галузей (наприклад, математики, фінансів, політичних наук). Зокрема, середня оцінка у навчанні на бакалавраті має бути від 80 балів.

Грант призначається для фінансування навчання й інших пов’язаних із ним витрат.

Подати заявку можна до 4 серпня, заповнивши анкету за посиланням

додавши такі документи: Після заповнення форми необхідно надіслати електронний лист на адресу: ukrainianscholarship@ecb.europa.eu

форму заявки (у форматі Excel);

резюме та підтвердження прийняття або попереднього прийняття на магістерський курс за одним із відповідних напрямів навчання на 2023/2024 навчальний рік;

ксерокопію підтвердження кваліфікації бакалавра та підтвердження рівня навчання (як єдиний PDF-файл).

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, малі та середні переробні підприємства можуть отримати гранти до 150 тис. доларів на розвиток у межах програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Конкурентоспроможна економіка України». Про це повідомили у Мінекономіки.

У межах програми нададуть 25 грантів у розмірі від 75 до 150 тис. доларів.

Гранти підтримуватимуть малі та середні підприємства у діяльності, яка сприяє:

• виробництву інноваційних продуктів;

• модернізації виробництва;

• скороченню ручної людської праці у поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць;

• підвищенню ефективності використання ресурсів;

• імпортозаміщенню на українському ринку та/або експорту української продукції для заповнення ніш, які раніше займала російська та білоруська продукція;

• локалізації виробництва товарів, необхідних для відбудови.

Прийом заявок триватиме до 15 грудня 2023 року (включно).

Докладна інформація щодо подачі заявки, необхідних документів і критеріїв відбору — за посиланням

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