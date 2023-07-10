Українські студенти можуть отримати стипендію від Європейського центрального банку в 10 тис. євро — Finance.ua

Українські студенти можуть отримати стипендію від Європейського центрального банку в 10 тис. євро
Європейський центральний банк запропонував найбільш здібним українським студентам стипендію. Про це йдеться на сайті ЄCB.
Гранти у розмірі 10 тисяч євро нададуть 15 студентам українських університетів.
Про це пише Мінінтеграції.
Учасник відбору повинен мати громадянство України, а також бути зарахованим (або планувати вступ) до магістратури з обчислювальної техніки, економіки, інженерії, права, статистики чи інших відповідних галузей (наприклад, математики, фінансів, політичних наук). Зокрема, середня оцінка у навчанні на бакалавраті має бути від 80 балів.
Грант призначається для фінансування навчання й інших пов’язаних із ним витрат.
Подати заявку можна до 4 серпня, заповнивши анкету за посиланням.
Після заповнення форми необхідно надіслати електронний лист на адресу: ukrainianscholarship@ecb.europa.eu, додавши такі документи:
- форму заявки (у форматі Excel);
- резюме та підтвердження прийняття або попереднього прийняття на магістерський курс за одним із відповідних напрямів навчання на 2023/2024 навчальний рік;
- ксерокопію підтвердження кваліфікації бакалавра та підтвердження рівня навчання (як єдиний PDF-файл).
Довідка Finance.ua:
Нагадаємо, малі та середні переробні підприємства можуть отримати гранти до 150 тис. доларів на розвиток у межах програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Конкурентоспроможна економіка України». Про це повідомили у Мінекономіки.
У межах програми нададуть 25 грантів у розмірі від 75 до 150 тис. доларів.
Гранти підтримуватимуть малі та середні підприємства у діяльності, яка сприяє:
• виробництву інноваційних продуктів;
• модернізації виробництва;
• скороченню ручної людської праці у поєднанні зі створенням більш висококваліфікованих робочих місць;
• підвищенню ефективності використання ресурсів;
• імпортозаміщенню на українському ринку та/або експорту української продукції для заповнення ніш, які раніше займала російська та білоруська продукція;
• локалізації виробництва товарів, необхідних для відбудови.
Прийом заявок триватиме до 15 грудня 2023 року (включно).
Докладна інформація щодо подачі заявки, необхідних документів і критеріїв відбору — за посиланням.
До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
Поділитися новиною