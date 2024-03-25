Які студенти отримають стипендію у 8 тис. грн — Finance.ua
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Які студенти отримають стипендію у 8 тис. грн

Особисті фінанси
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В Україні у рамках реформування системи фінансування вищої освіти деякі студенти отримуватимуть стипендію у розмірі мінімальної заробітної плати. Йдеться про навчання на спеціальностях за держзамовленням.
Про це розповіли у Комітеті з питань освіти, науки та інновацій ВРУ.

Нові стипендії для студентів

Там зазначили, що український парламент підтримав у першому читанні урядову ініціативу (проєкт № 10 399) щодо реформування системи фінансування в Україні вищої освіти. Зокрема, з документа випливає, що студентам деяких спеціальностей, які будуть навчатися за державним замовленням, надаватимуть стипендію у розмірі мінімальної заробітної плати. Як відомо, мінімалка з 1 квітня 2024 року має підвищитися з 7,1 тис. до 8 тис. гривень.
У комітеті зауважують, що відповідний законопроєкт змінить всю систему державного замовлення. При цьому кількість коштів на підготовку фахівців не зміниться, однак держава замовлятиме ті професії, де вона або повністю сплачує зарплату (сфера освіти, охорони здоров’я), або є монополістом у наданні робочих місць («Укрзалізниця», атомна енергетика).
Зокрема, третя група спеціальностей, навчання на яких відбуватиметься за гроші з державного бюджету, необхідна для нацбезпеки та оборони країни, для дефіцитних напрямків.
«Приміром, специфічні інженерні спеціальності, українознавство та схожі малопомітні речі насправді фундаментальні для держави. Тобто держзамовлення переорієнтується на потреби держави», — пояснили в комітеті.
Очікується, що відповідні зміни вирішать проблеми працевлаштування студентів-бюджетників.
«Наприклад, ми замовляємо щороку близько 12,5 тисячі вчителів на держзамовлення, проте до професії доходять лише 18−19% з них. Це трагедія, тому що держава витрачає божевільні гроші на підготовку в таких масштабах», — уточнили представники комітету.
Реформа системи фінансування вищої освіти передбачатиме, що студенти, які навчатимуться на державному замовленні, отримають гарантовані робочі місця.
Нагадаємо, в застосунок «Дія» можна буде завантажувати документи про отримання освіти. Йдеться про атестати, свідоцтва про освіту, магістерські, докторські та інші дипломи.
За матеріалами:
economics.novyny
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