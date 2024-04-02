Українські студенти розробили захищений бронеавтомобіль для ЗСУ (Фото) — Finance.ua

Українські студенти розробили захищений бронеавтомобіль для ЗСУ (Фото) Сьогодні 23:14 — Технології&Авто

Українські студенти розробили захищений бронеавтомобіль для ЗСУ (Фото)

Студент Київського політехнічного інституту Артем Ющук разом з колегами представив прототип бронеавтомобіля, який перевершує захист класичних українських броньовиків. Цей новий автомобіль, розроблений в межах компанії Inguar Defence, заснованої спеціально для цієї мети, вражає своїми характеристиками та технічними особливостями.

Проект Inguar3 отримав власне шасі, яке може витримувати великі навантаження та забезпечує високий рівень захисту, перевершуючи вимоги стандарту STANAG 3. Завдяки використанню спеціальних технологій та матеріалів, цей бронеавтомобіль володіє високою прохідністю і може пройти через найважчі ділянки місцевості.

У машині встановлені інноваційні рішення, які підвищують її надійність та безпеку. Зокрема, вона оснащена «розумною» системою управління та запобіжників, яка допомагає водіям керувати автомобілем ефективніше. Крім того, у салоні встановлені протимінні сидіння та системи пожежогасіння і фільтрації повітря.

Очікується, що вартість одного бронеавтомобіля Inguar3 складатиме 16 мільйонів гривень. Наступним кроком для проекту буде отримання сертифіката якості STANAG 3 від НАТО, що вимагатиме вивезення машини за кордон. Тим не менш, зусилля команди студентів інженерів демонструють високий рівень української технологічної компетентності в галузі військового виробництва.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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