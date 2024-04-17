Великобритания создает законодательство об искусственному интеллекте — Finance.ua

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Великобритания создает законодательство об искусственному интеллекте

Технологии&Авто
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Великобритания создает законодательство об искусственному интеллекте
Великобритания создает законодательство об искусственному интеллекте
Соединенное Королевство начинает разрабатывать нормативные акты по регулированию ИИ. Сосредотачиваются на самых мощных языковых моделях, лежащих в основе ChatGPT.
Об этом сообщил Bloomberg.
Представители департамента науки, инноваций и технологий правительства уточнили, что сейчас они на ранних стадиях разработки законодательства для ограничения потенциальной угрозы и ущерба от технологий искусственного интеллекта.
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который в 2023-м провел первый саммит мировых лидеров по искусственному интеллекту и неоднократно призывал не спешить с его регулированием, теперь готов ввести ограничения, сообщил спикер премьер-министра Дэйв Парес.
«Хотя Великобритания не спешит с этим, мы всегда четко давали понять, что в конце концов всем странам придется ввести определенную форму законодательства об ИИ», — пояснил Дэйв Парес.
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Департамент культуры, медиа и спорта также предложил внести изменения в британское законодательство, в частности, относительно авторского права, чтобы языковые модели не получали разрешения использовать контент компаний или людей.
Великобритания может стать не первой в вопросе введения ограничений для ИИ.
Напомним, ЕС в начале 2024-го принял закон о регулировании технологий ИИ в некоторых областях.
По материалам:
Speka
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