Великобритания создает законодательство об искусственному интеллекте — Finance.ua

Великобритания создает законодательство об искусственному интеллекте Сегодня 04:34 — Технологии&Авто

Великобритания создает законодательство об искусственному интеллекте

Соединенное Королевство начинает разрабатывать нормативные акты по регулированию ИИ. Сосредотачиваются на самых мощных языковых моделях, лежащих в основе ChatGPT.

Об этом сообщил Bloomberg.

Представители департамента науки, инноваций и технологий правительства уточнили, что сейчас они на ранних стадиях разработки законодательства для ограничения потенциальной угрозы и ущерба от технологий искусственного интеллекта.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который в 2023-м провел первый саммит мировых лидеров по искусственному интеллекту и неоднократно призывал не спешить с его регулированием, теперь готов ввести ограничения, сообщил спикер премьер-министра Дэйв Парес.

«Хотя Великобритания не спешит с этим, мы всегда четко давали понять, что в конце концов всем странам придется ввести определенную форму законодательства об ИИ», — пояснил Дэйв Парес.

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Департамент культуры, медиа и спорта также предложил внести изменения в британское законодательство, в частности, относительно авторского права, чтобы языковые модели не получали разрешения использовать контент компаний или людей.

Великобритания может стать не первой в вопросе введения ограничений для ИИ.

Напомним, ЕС в начале 2024-го принял закон о регулировании технологий ИИ в некоторых областях.

Speka По материалам:

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