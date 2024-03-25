В ООН приняли первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту — Finance.ua

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В ООН приняли первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту

Технологии&Авто
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В ООН приняли первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту
В ООН приняли первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту
Генеральная Ассамблея ООН приняла первую глобальную резолюцию по ИИ, призывающую страны защищать права человека и его персональные данные, а также контролировать искусственный интеллект на предмет рисков.
Резолюция, предложенная США и поддержанная Китаем и более чем 120 другими странами, также призывает к усилению политики конфиденциальности.
«Сегодня все 193 члена Генеральной Ассамблеи ООН высказались в один голос и вместе решили руководить искусственным интеллектом, а не разрешать ему руководить нами», — заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

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Эта резолюция является последней в ряде инициатив правительств разных стран, направленных на регулирование развития ИИ из-за опасений, которые могут использовать для подрыва демократических процессов и активизации мошенничества, или его использование приведет к значительному сокращению рабочих мест или других негативных последствий. «Неправильное или злонамеренное проектирование, разработка, развертывание и использование систем искусственного интеллекта… создают риски, которые могут… подорвать защиту, поощрение и реализацию прав человека и основных свобод», — говорится в документе.
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В ноябре США, Великобритания и более десятка других стран представили первое детальное международное соглашение о том, как сделать искусственный интеллект безопасным от злоумышленников, и призвали компании создавать «безопасные по своей конструкции» системы ИИ.
Европа опередила Штаты, ведь в этом месяце законодатели ЕС уже приняли предварительное соглашение о надзоре за новейшей технологией. Администрация Байдена давила на законодателей по регулированию ИИ, но Конгресс США почти не продвинулся вперед, тогда как Белый дом пытался снизить риски, связанные с ИИ, и укреплять национальную безопасность, издав в октябре новый исполнительный указ.
По материалам:
root-nation
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