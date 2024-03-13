Илон Маск верит, что искусственный интеллект превзойдет человека в 2025 году — Finance.ua

Илон Маск верит, что искусственный интеллект превзойдет человека в 2025 году Сегодня 18:36 — Технологии&Авто

Илон Маск верит, что искусственный интеллект превзойдет человека в 2025 году

Миллиардер Илон Маск заявил, что искусственный интеллект превзойдет человека в 2025 году. Так он прокомментировал соображения футуролога Рэя Курцвейла, давшего интервью блогеру Джо Рогану.

Маск не согласен с выводами изобретателя, спрогнозировавшего развитие ИИ до уровня человеческого разума до 2029 года. По его мнению, к этому времени искусственный интеллект будет умнее, чем все человечество вместе.

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Курцвейл отметил, что еще в 1999 году он допустил возможность превосходства ИИ над людьми. При этом общество считало его заявления не соответствующими действительности, утверждает футуролог.

«Мы еще не совсем там, но мы будем там, и к 2029 году он будет отвечать любому человеку. Я вообще считаюсь консерватором. Люди думают, что это произойдет в следующем году или через несколько лет», — заявил Курцвейл.

По его словам, на одной из конференций в Стэнфорде его собеседники говорили, что для достижения ИИ уровня человеческого разума понадобится 100 лет.

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Вице-президент компании Meta Ян Лекун в декабре 2023 года высказал мнение, что в ближайшее десятилетие искусственный интеллект не сможет достичь столь высокой планки. По его словам, пока можно говорить только о сравнении технологии с умом кошки или собаки.

Напомним, в июле 2023 года Илон Маск вывел на рынок компанию xAI, специализирующуюся на разработке продуктов на базе ИИ. Позже стало известно, что фирма намерена привлечь $1 млрд за счет размещения паевых ценных бумаг.

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