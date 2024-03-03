Эра ИИ. Глава Nvidia прогнозирует неутешительные новости для программистов — Finance.ua

Эра ИИ. Глава Nvidia прогнозирует неутешительные новости для программистов Сегодня 17:15 — Технологии&Авто

Эра ИИ. Глава Nvidia прогнозирует неутешительные новости для программистов

Руководитель Nvidia Дженсен Хуанг на саммите в Дубае спрогнозировал, что в скором будущем искусственный интеллект сможет заменить программистов. По его словам, ИИ сможет лучше писать код, чем люди, поэтому сегодня нет никакого смысла учить детей программированию.

Об этом пишет портал Tom’s Hardware.

Глава Nvidia отметил, что в новой эре технологий программистом сможет стать каждый, а самым полезным навыком будет промпт-инжиниринг — умение создавать максимально точные запросы для нейросетей.

«Часто говорят, что молодым людям „жизненно важно“ изучать программирование. На самом деле все совсем наоборот. Наша задача — создать вычислительные технологии, с которыми никому не придется программировать. Чтобы языком программирования стал человеческий язык. Сейчас каждый в мире — программист. Это чудо искусственного интеллекта», — заявил Дженсен Хуанг.

У главы Nvidia поинтересовались, какую бы профессию он выбрал, будь возможность вернуться в прошлое. На это Дженсен Хуанг ответил, что избрал бы производственную сферу, сельское хозяйство, биологию, образование.

Руководитель технологического гиганта считает, что углубленные знания в этих отраслях помогут сформулировать более качественные запросы для ИИ, которые затем займутся разработкой соответствующих программных продуктов.

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Следует отметить, что руководитель Nvidia неоднократно высказывался по теме ИИ. Ранее он сравнил запуск ChatGPT с появлением первого веб-браузера и iPhone. За последние 40 лет компьютеры становились все сложнее, усложняя процесс программирования — это увеличивало технологический разрыв. По его убеждению, благодаря ИИ взаимодействие с современными компьютерными системами станет более простым.

Напомним, ранее Хуанг предполагал , что конкуренция в сфере искусственного интеллекта приведет к появлению готовых инструментов ИИ, которые компании в разных отраслях будут настраивать в соответствии со своими потребностями: от проектирования чипов и создания программного обеспечения до разработки лекарств и радиологии.

УНІАН По материалам:

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