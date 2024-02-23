Рыночная капитализация Nvidia выросла за день на рекордные 277 миллиардов долларов — Finance.ua

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Рыночная капитализация Nvidia выросла за день на рекордные 277 миллиардов долларов

Фондовый рынок
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Рыночная капитализация Nvidia выросла за день на рекордные 277 миллиардов долларов
Рыночная капитализация Nvidia выросла за день на рекордные 277 миллиардов долларов
После выхода финансовой отчетности акции производителя ИИ-чипов Nvidia взлетели в четверг на 16,4%, а рост капитализации компании на 277 млрд долларов стал самым большим дневным ростом на Уолл-стрит в истории.
Об этом пишет Reuters.
Квартальный отчет компании превзошел ожидания и возобновил ралли, вызванное оптимизмом по поводу ИИ.
Акции взлетели на 16,4% до рекордных 785,38 долларов на закрытии, подняв рыночную капитализацию Nvidia до 1,96 триллиона долларов.
Квартальный отчет компании показал, что спрос на ИИ-чипы компании продолжает опережать и без того высокие ожидания аналитиков.

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Однодневный рост рыночной капитализации Nvidia стал крупнейшим в истории Уолл-стрит, побив предыдущий рекорд Meta Platforms со 196 млрд долл. 2 февраля.
Акции Nvidia выросли на 58% в 2024 году, что составляет более четверти прироста S&P 500 с начала года. Это делает перспективы Nvidia чрезвычайно важными не только для акционеров, но и для владельцев индексных фондов, широко представленных на пенсионных накопительных счетах.
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«Стремительный рост спроса на чипы Nvidia, используемые компаниями, которые спешат обновить свои предложения по искусственному интеллекту, помог фирме из Кремниевой долины спрогнозировать колоссальный рост доходов в текущем квартале на 233%, что превысило ожидание рынка по росту на 208%.
Другие производители чипов также выросли: Advanced Micro Devices — на 11%, Broadcom — на 6,3%.
Индекс S&P 500 подскочил на 2,11% до рекордного максимума, а индекс Nasdaq подскочил почти на 3%.
По материалам:
Економічна Правда
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