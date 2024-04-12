Гендиректор OpenAI работает над глобальной коалицией искусственного интеллекта — Finance.ua

Гендиректор OpenAI работает над глобальной коалицией искусственного интеллекта Сегодня 03:34 — Мир

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман активно работает над созданием глобальной коалиции, объединяющей правительственных и отраслевых лидеров для поддержки увеличения поставок микросхем, энергии и мощностей центров обработки данных, необходимых для развития технологий искусственного интеллекта. Он это делал в рамках поездки на Ближний Восток.

Об этом пишет Bloomberg

На этой неделе Альтман провел встречи с инвесторами и членами правительства в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы обсудить возможности сотрудничества частного сектора со странами в создании дорогостоящей, крупномасштабной инфраструктуры для искусственного интеллекта.

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Об этом сообщили люди, желавшие остаться анонимными, чтобы поделиться информацией о частных дискуссиях. По их словам, Альтман также общается с официальными лицами нескольких западных стран и планирует провести встречи в Вашингтоне на этой неделе. Пока неясно, какую форму примут эти усилия.

Встречи, которые ранее не были объявлены, являются последними попытками Альтмана решить проблему, связанную с тем, что поставки микросхем и другой ключевой инфраструктуры могут не успеть за скорым развитием искусственного интеллекта. По информации Bloomberg, Альтман работал над привлечением миллиардов долларов от глобальных инвесторов по развитию производства микросхем и созданию сети фабрик по производству полупроводников.

Сотрудничество Альтмана с официальными лицами по всему миру шире, чем было известно ранее. Текущие дискуссии генерального директора выходят за пределы производства чипов и охватывают другие ресурсы, такие как энергия и мощность центров обработки данных, заявили несколько человек, ознакомленных с этими дискуссиями. О форме принятия этих усилий пока неизвестно.

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«Как сообщалось ранее, OpenAI ведет постоянные переговоры о расширении глобальной инфраструктуры и цепочек поставок чипов, энергии и центров обработки данных», — сказал представитель OpenAI в заявлении. «Мы с нетерпением ждем поделиться более подробной информацией позже».

Разработчик ChatGPT считает, что потребность в большом количестве энергии для питания систем искусственного интеллекта является одной из самых больших инфраструктурных проблем, с которыми сталкивается индустрия технологий, по словам лица, знакомого с мышлением компании. Альтман ранее высказывал мнение о необходимости энергетического «прорыва» для поддержания чрезвычайно энергоэффективной технологии и предполагал, что более дешевая солнечная энергия или ядерный синтез могут способствовать развитию искусственного интеллекта.

Побывав в ОАЭ на этой неделе, Альтман встретился с Мартиной Стронг, послом США в стране, сообщил один из источников. (Представитель Стронг отказался комментировать.) По словам этого лица, Альтман также планирует посетить Вашингтон в четверг, где проведет встречи на Капитолийском холме с членами национальной безопасности и разведки США. Эти встречи являются частью текущих дискуссий о том, как США и их союзники могут продолжать лидировать в области искусственного интеллекта и обеспечить доступ к соответствующей инфраструктуре.

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Как сообщалось Bloomberg, Альтман ранее высказывал мнение, что необходимо сотрудничать с правительством США для определения сроков и структуры многомиллиардного предприятия по производству микросхем. В этом контексте он также встретился с министром торговли США Джиной Раймондо.

Попытки привлечения иностранных инвестиций от организаций в ОАЭ могут привлечь внимание Комитета иностранных инвестиций в Соединенных Штатах, который все больше обращает внимание на связи инвестиционных фондов Ближнего Востока с Китаем. Законодатели также активно интересуются фирмой G42 по искусственному интеллекту в Абу-Даби из-за аналогичных вопросов. Ранее Bloomberg сообщал, что G42 может стать потенциальным инвестором в предприятие OpenAI по производству микросхем, но нынешний статус этих переговоров остается неизвестным.

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