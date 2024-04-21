Следом за Венецией: с туристов начнут брать деньги за вход еще в одном популярном месте Италии — Finance.ua

Следом за Венецией: с туристов начнут брать деньги за вход еще в одном популярном месте Италии 21.04.2024, 01:04 — Мир

Следом за Венецией: с туристов начнут брать деньги за вход еще в одном популярном месте Италии, Фото: freepik

В конце апреля этого года в итальянском городе Венеция станут брать деньги с туристов за вход. Это первый город в мире, который ввел такую ​​оплату. Еще одно мегапопулярное место в Италии решило последовать ее примеру — живописное озеро Комо.

Об этом пишет Euronews Travel.

Это третье по величине озеро страны, но при этом самое популярное. Ежегодно его посещают до 1,4 миллионов туристов.

Вокруг озера Комо расположено сразу несколько живописных городков и поселков, но сам одноименный город Комо первым задумался над тем, чтобы сделать платным вход для туристов.

Что говорят в мэрии города

Мэр Комо Алессандро Рапинезе заявил, что он обдумывает введение ежедневного сбора «в венецианском стиле» и предполагает, что он может вступить в силу в ближайшее время.

«Мы уже обсуждаем идею туристического налога. Революции начинаются с конкретных мер, и мы готовы к этому долгому пути», — заявил он в комментарии The Times, добавив, что «трудно быть мэром, когда ты борешься с туризмом».

Ожидается, что плата будет применяться к ежедневным посетителям города Комо.

Никаких дополнительных подробностей о том, сколько она будет составлять, кто должен будет платить и когда она вступит в силу, мэр не сообщил.

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Если он воспользуется венецианской моделью, плата будет распространяться на однодневных туристов (а не на тех, кто забронировал ночлег в городе) и может взиматься только в загруженные дни, например, выходные и праздничные.

Что предшествовало

В последние годы красивое озеро Комо борется с растущим количеством туристов.

Толпы людей резко выросли после того, как несколько знаменитостей, в том числе Джордж Клуни, приобрели недвижимость вдоль береговой линии, а озеро стало местом съемок таких фильмов, как «Казино Рояль» и «Дом Гуччи».

«В прошлом году я посетил озеро Комо и сказал, что никогда не вернусь. Стандарты упали. Рестораны разочаровали качеством и ценой. Слишком много людей, чтобы хоть что-то получать от курорта», — пожаловался один из туристов в соцсети X.

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Прошлым летом в одной из вилл на берегу озера Комо — Вилла дель Бальбьянелло, появлявшейся в фильмах о Джеймсе Бонде и «Звездных войнах», пришлось ограничить количество ежедневных посетителей с 2000 до максимум 1200, чтобы защитить историческое здание.

Итальянский фонд окружающей среды (FAI), управляющий этим объектом, назвал это «радикальным решением», но необходимым для противодействия эффекту чрезмерного туризма.

УНІАН По материалам:

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