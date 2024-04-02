Число бедных в Италии возросло до рекордного уровня за 10 лет — Finance.ua

Число бедных в Италии возросло до рекордного уровня за 10 лет Сегодня 03:28 — Мир

Число бедных в Италии возросло до рекордного уровня за 10 лет

В Италии наблюдается увеличение количества бедных до рекордного уровня за последнее десятилетие. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического бюро ISTAT в 2023 году.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Finanza Italia.

Показатель абсолютной бедности, отражающий неспособность людей приобрести базовые товары и услуги, достиг 5,75 миллиона человек, или 9,8% населения страны.

Читайте также В Италии иностранцам заплатят 30 тыс. евро за переезд в регион Калабрия

Это превышает 9,7%, зафиксированных в предыдущем году, и самый высокий показатель с 2014 года, когда был начат текущий сбор данных.

В 2020 и 2021 годах в разгар пандемии доля людей в абсолютной бедности составляла 9,1% и 9% соответственно, когда государственная поддержка частично компенсировала экономическое влияние рецессии.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.