Число бедных в Италии возросло до рекордного уровня за 10 лет — Finance.ua
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Число бедных в Италии возросло до рекордного уровня за 10 лет

Мир
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Число бедных в Италии возросло до рекордного уровня за 10 лет
Число бедных в Италии возросло до рекордного уровня за 10 лет
В Италии наблюдается увеличение количества бедных до рекордного уровня за последнее десятилетие. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического бюро ISTAT в 2023 году.
Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Finanza Italia.
Показатель абсолютной бедности, отражающий неспособность людей приобрести базовые товары и услуги, достиг 5,75 миллиона человек, или 9,8% населения страны.
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Это превышает 9,7%, зафиксированных в предыдущем году, и самый высокий показатель с 2014 года, когда был начат текущий сбор данных.
В 2020 и 2021 годах в разгар пандемии доля людей в абсолютной бедности составляла 9,1% и 9% соответственно, когда государственная поддержка частично компенсировала экономическое влияние рецессии.
По материалам:
Телеканал 24
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