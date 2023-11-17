В Италии иностранцам заплатят 30 тыс. евро за переезд в регион Калабрия — Finance.ua

В Италии иностранцам заплатят 30 тыс. евро за переезд в регион Калабрия Сегодня 18:47 — Мир

В Италии иностранцам заплатят 30 тыс. евро за переезд в регион Калабрия

«Залитый солнцем рай с потрясающими пляжами заплатит иностранцам по 30 000 евро за переезд туда», — с такой рекламой в издании dailystar выступил итальянский регион Калабрия, расположенный на юге страны. Новым жителям предлагают 30 тысяч евро за переселение, правда, не без некоторых условий.

Как пишет издание, регион «может похвастаться великолепными скалистыми горами, живописными селами и удивительно красивой береговой линией, полной пляжей с золотым песком, достойных съемок в соцсетях, поэтому идея переехать туда довольно привлекательна».

Одно большое «но» состоит в том, что жителей пытаются привлечь в местные небольшие деревни — с целью помочь развитию местной экономики. Именно для этого власти внедрили программу, направленную на привлечение новых жителей, причем схема была запущена еще в июле 2021 года.

Однако для желающих есть несколько ограничений. Во-первых, они должны быть моложе 40 лет, и быть готовыми переехать в течение 90 дней. Причем просто отдыхать или работать удаленно за счет государства не получится — переселенцы должны взять на себя обязательства либо начать новый бизнес в этом районе, либо занять одну из вакансий, требующих заполнения.

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«Причина проста: весь смысл предложения состоит в том, чтобы помочь стимулировать местную экономику в селах с населением 2000 человек или меньше», — уточняет издание.

При этом сразу 30 тысяч евро переселенцам никто не выплатит. Сумму обещают перечислять ежемесячными платежами в размере около 2,5 тыс. евро в течение трех лет.

«Возможно, это привлекательная сделка, если вы хотите изменить обстановку», — добавляет издание.

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