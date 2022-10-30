До 30 тысяч евро за переезд: какой регион Италии готов платить покупателям жилья — Finance.ua

До 30 тысяч евро за переезд: какой регион Италии готов платить покупателям жилья
Инициатива должна возродить горные районы Италии, уже несколько десятков лет страдающие от депопуляции. Для этого власти выделят гранты тем, кто стремится приобрести недвижимость для постоянного проживания с семьей. При этом купить предлагают только жилье, расположенное в «горных муниципалитетах», вошедшее в публичную базу.
Максимальная сумма жилищной субсидии ни в коем случае не может превышать 30 тысяч евро. Минимальный взнос, который можно запросить, составляет 10 тысяч евро. Размер взноса определяется заявителем в момент подачи заявки на участие; кроме того, он обязуется обеспечить сумму софинансирования, необходимую для покрытия общей стоимости покупки и последующих работ.
Кто может подать заявку:
- Люди с итальянским гражданством или гражданством Европейского союза.
- Лица, планирующие заниматься основной деятельностью, в том числе предпринимательской, в муниципалитете Эмилии-Романьи.
- Кандидаты должны быть рождены после 1 января 1982, то есть им должно исполниться 40 лет.
- Претенденты не должны получать каких-либо государственных субсидий на покупку жилья.
Ознакомиться со всеми условиями и подать заявку можно на официальном сайте. Всем желающим следует поспешить, поскольку прием заканчивается 10 ноября 2022 года.
Изучать иностранный как онлайн, так и оффлайн можно в Speak Up — международной сети школ английского языка, которая насчитывает десятки школ в Украине и во всем мире.
Хочу занятие в Speak Up
Поделиться новостью