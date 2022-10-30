До 30 тысяч евро за переезд: какой регион Италии готов платить покупателям жилья — Finance.ua

До 30 тысяч евро за переезд: какой регион Италии готов платить покупателям жилья Сегодня 18:13 — Недвижимость

Инициатива должна возродить горные районы Италии, уже несколько десятков лет страдающие от депопуляции. Для этого власти выделят гранты тем, кто стремится приобрести недвижимость для постоянного проживания с семьей. При этом купить предлагают только жилье, расположенное в «горных муниципалитетах», вошедшее в публичную базу.

Максимальная сумма жилищной субсидии ни в коем случае не может превышать 30 тысяч евро. Минимальный взнос, который можно запросить, составляет 10 тысяч евро. Размер взноса определяется заявителем в момент подачи заявки на участие; кроме того, он обязуется обеспечить сумму софинансирования, необходимую для покрытия общей стоимости покупки и последующих работ.

Кто может подать заявку:

Люди с итальянским гражданством или гражданством Европейского союза.

Лица, планирующие заниматься основной деятельностью, в том числе предпринимательской, в муниципалитете Эмилии-Романьи.

Кандидаты должны быть рождены после 1 января 1982, то есть им должно исполниться 40 лет.

Претенденты не должны получать каких-либо государственных субсидий на покупку жилья.

Ознакомиться со всеми условиями и подать заявку можно на официальном сайте . Всем желающим следует поспешить, поскольку прием заканчивается 10 ноября 2022 года.

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Телеканал 24 По материалам:

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