Недвижимость в Италии: цены, процедура покупки, налоги — Finance.ua

Недвижимость в Италии: цены, процедура покупки, налоги Сегодня 14:03 — Мир

Недвижимость в Италии: цены, процедура покупки, налоги

Эксклюзивная вилла на берегу моря, фешенебельные апартаменты в Милане или Риме, компактная квартира-студия для периодического проживания: варианты жилья в Италии разнообразны по параметрам, расположению и стоимости. А объединяет их высокая инвестиционная привлекательность с низкими рисками.

Как говорят эксперты flombu.ua , рынок недвижимости в Италии — стабилен и защищен, даже для иностранных граждан.

Может ли украинец купить недвижимость в Италии?

Законодательством Италии не предусмотрены запреты на покупку недвижимости гражданами других стран, хотя и контроль за такими сделками более тщательный. Также иностранцам не нужно получать разрешение от властей на покупку недвижимого имущества.

Украинцы могут беспрепятственно покупать недвижимость в Италии. В то же время, покупка жилья в этой стране не предоставляет преференций в получении вида на жительство и не упрощает условия для официального трудоустройства.

В некоторых странах покупка жилья — «зеленый свет» для иностранца в получении гражданства. В Италии эти правила действуют наоборот: если вы начали здесь свое дело, вам могут предоставить вид на жительство. А покупка недвижимости — это один из важных для этого аргументов. Стать гражданином Италии, приобретя здесь жилье, невозможно.

Сколько это стоит

Цены на недвижимость в Италии формируются в зависимости от приближенности объекта к достопримечательностям и курортам страны.

В центральной части Италии, а также в столице стоимость одного метра квадратного жилья составляет от 5 до 11 тысяч евро. В северном регионе страны — 7-10 тысяч евро.

В Лигурии на Лазурном берегу Италии квартира площадью 60 м2 обойдется ориентировочно от 160 тыс. евро.

Бюджетное жилье в Италии можно приобрести на юге Апеннинского полуострова. Двухкомнатная квартира площадью 50 кв. м., расположенная на юго-западе страны, будет стоить от 55 тысяч евро. Квартира-студия в этом регионе обойдется в 25 тысяч евро. В Калабрии продажа двухкомнатной квартиры стартует от 65 тысяч евро.

В Италии самые низкие цены на жилье, требующие капитального или современного интерьерного ремонта. В первую очередь речь идет о старом жилом фонде, особенно в сельской местности.

В целом возраст жилой итальянской недвижимости значительно более длительный, чем принято считать в Украине. Предложения по вторичному и первичному рынку недвижимости в Украине можно просмотреть по ссылке. Старым жильем в Италии считаются здания, построенные до 80-х годов. То есть итальянские дома, построенные менее 40 лет назад, еще не считаются старыми.

Купля-продажа недвижимости в Италии: как это происходит

Процедура покупки недвижимости в Италии — это множество документов и прописывание обязательств, даже промежуточных. Итальянцы — сторонники бумажных договоренностей. Поэтому каждый шаг в покупке недвижимости, даже торг между покупателем и продавцом, здесь отражается в документах.

Процедура долгая. Может занять до полугода.

Прежде всего, с чего следует начать покупку недвижимого имущества в солнечной Италии — это получение идентификационного налогового номера — codice fiscale. Также следует открыть счет в итальянском банке. Это занимает определенное время, за которое можно просматривать предложения.

Если вы выбрали объект со вторичного рынка недвижимости, его следует юридически проверить. Для этого в Италии обращаются к нотариусу. В купле-продаже недвижимости у нотариуса много полномочий.

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Если объект без обременений, покупатель вносит за него аванс — 5-10% от стоимости. Начинается подготовка недвижимости к продаже.

Если у покупателя отсутствует вся сумма для оплаты за объект, подписывают предварительный договор, в котором устанавливают дату заключения основного соглашения о купле-продаже недвижимого имущества.

Подписание основного договора происходит у нотариуса, который зачитывает его вслух. Договор заключается на двух языках.

Регистрацию права собственности тоже совершает нотариус. Эта процедура может длиться до 4 месяцев. По ее завершении новый владелец может въезжать в жилье и приступать к перезаключению соглашений о пользовании коммунальными благами — электричеством, водой, газом.

Налоги и дополнительные платежи при покупке недвижимости в Италии

Большинство дополнительных расходов при купле-продаже недвижимого имущества в Италии разделяются, в зависимости от того, на первичном или вторичном рынке реализуется объект.

1. Если речь идет о покупке жилья от строительной компании, покупатель оплачивает:

4-22% НДС от кадастровой стоимости апартаментов;

установленный ипотечный налог;



установленный кадастровый сбор;



гербовый сбор.



2. Если покупка недвижимости совершается на вторичном рынке, иностранный покупатель оплачивает:

гербовый сбор — 7%;

кадастровый налог — 1%.



Налогообложение при купле-продаже недвижимого имущества зависит и от других факторов. Скажем, является ли покупатель резидентом Италии, станет ли недвижимость его основным местом жительства, к какому классу недвижимого имущества относится жилье.

Услуги нотариуса, риэлтора, а также переводчика покупатель оплачивает без привязки к рынку, где приобретено недвижимое имущество. Преимущественно работа нотариуса оплачивается в пределах 3% стоимости жилья. Комиссионные риэлтора также зависят от цены объекта недвижимости и составляют 2-6%.

В дальнейшем иностранец — владелец жилья в Италии будет ежегодно платить налоги на недвижимость:

единый городской налог — 0,4-0,76% от кадастровой стоимости объекта; налог на обслуживание (вывоз мусора и уличное обустройство). Его устанавливает муниципалитет;

страхование недвижимого имущества (1-2% от цены объекта).



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