В Италии будут штрафовать туристов на 60 тысяч евро за одно нарушение — Finance.ua

В Италии будут штрафовать туристов на 60 тысяч евро за одно нарушение Сегодня 18:22 — Личные финансы

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано поддержал закон, в котором говорится, что взимаемые суммы будут использоваться для оплаты ремонта и уборки поврежденных объектов.

На решение властей повлияли частые случаи повреждения культурных объектов как недобросовестными туристами, так и протестующими, устраивающими разные акции, в том числе с применением краски и других субстанций.

Он напомнил, что правительство было вынуждено выложить 40 000 евро за очистку фасада Палаццо Мадама 15 века, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Турине, после недавнего акта вандализма. Это произошло после серии инцидентов, в ходе которых туристы и протестующие, в частности, повредили части бесценного наследия Италии.

Правительство страны уже одобрило инициативу о наказании вандалов 11 апреля, однако окончательно ее еще не утвердили.

Отмечается, что штраф за вандализм будет начинаться от 10 000 евро и может достигать 60 000 евро.

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Телеканал 24 По материалам:

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