В Италии будут штрафовать туристов на 60 тысяч евро за одно нарушение — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Италии будут штрафовать туристов на 60 тысяч евро за одно нарушение

Личные финансы
41
Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано поддержал закон, в котором говорится, что взимаемые суммы будут использоваться для оплаты ремонта и уборки поврежденных объектов.
На решение властей повлияли частые случаи повреждения культурных объектов как недобросовестными туристами, так и протестующими, устраивающими разные акции, в том числе с применением краски и других субстанций.
Он напомнил, что правительство было вынуждено выложить 40 000 евро за очистку фасада Палаццо Мадама 15 века, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Турине, после недавнего акта вандализма. Это произошло после серии инцидентов, в ходе которых туристы и протестующие, в частности, повредили части бесценного наследия Италии.
Правительство страны уже одобрило инициативу о наказании вандалов 11 апреля, однако окончательно ее еще не утвердили.
Отмечается, что штраф за вандализм будет начинаться от 10 000 евро и может достигать 60 000 евро.
😎 Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.