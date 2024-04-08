В Италии разоблачили аферу со средствами ЕС на €600 миллионов — Finance.ua

В Италии разоблачили аферу со средствами ЕС на €600 миллионов Сегодня 18:00 — Криминал

В Италии разоблачили аферу со средствами ЕС на €600 миллионов

Итальянские стражи порядка раскрыли преступную схему неправомерного завладения сотнями миллионов евро средств ЕС и Италии.

Об этом пишет Reuters.

«По убеждению финансовой полиции в Венеции, группировка, действовавшая в нескольких странах Европы, пыталась мошенническими методами завладеть средствами ЕС на восстановление после пандемии COVID-19, а также выделенными на программы ремонта жилья в Италии», — говорится в материале.

Отмечается, что в течение спецоперации было арестовано 22 человека и конфисковано средств и имущества более чем на 600 млн евро.

«Полиция заявила, что конфисковала квартиры, виллы, часы Rolex, ювелирные изделия Cartier, золото, криптовалюту и дорогие автомобили, такие как Lamborgini и Porsche, вдобавок к около 600 млн евро неправомерных налоговых скидок на улучшение жилья», — утверждает Reuters.

Трое подозреваемых были арестованы в Словакии, двое — в Австрии и 17 — в Италии. Обыски провели также в Румынии.

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В полиции объяснили, что мошенники создавали подставные компании, оказывавшие фиктивные услуги, за что впоследствии получали налоговые скидки от государства.

«После воплощения мошенничества организация задействовала систему отмывания средств, используя облачные серверы, размещенные в не сотрудничающих странах, и криптоимущество», — отмечает Reuters.

Укрінформ По материалам:

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