Срубили 100-летние дубы в Чернобыльском заповеднике на 60 млн грн: разоблачены должностные лица госпредприятия — Finance.ua

Срубили 100-летние дубы в Чернобыльском заповеднике на 60 млн грн: разоблачены должностные лица госпредприятия Сегодня 14:31 — Криминал

Срубили 100-летние дубы в Чернобыльском заповеднике на 60 млн грн: разоблачены должностные лица госпредприятия, Фото: dbr.gov.ua

И. о. директора госпредприятия «Северная Пуща» и его сообщникам сообщили о подозрении за организацию незаконной рубки ценных дубов на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Установлено, что глава госпредприятия в декабре 2023 года организовал незаконную порубку 185 дубов на территории Денисовецкого лесничества ДСП «Северная Пуща», принадлежащего Чернобыльскому заповеднику.

К реализации умысла он привлек трех гражданских лиц и выдал им специальные пропуски на территорию заповедника.

Чиновник показал исполнителям территорию для вырубки, на которой росли более чем 100-летние дубы. Дельцам помогал сотрудник правоохранительного органа, сопровождавший транспорт со срубленной древесиной.

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Сообщники вывезли древесину на один из столичных пунктов приема древесины, где ее продали на основании фиктивных документов.

Общая сумма ущерба государству составляет более 59 млн грн.

Исполняющему обязанности директора госпредприятия «Северная Пуща», сотруднику правоохранительного органа и трем гражданским лицам сообщено о подозрениях в незаконной рубке и сбыте леса, что повлекло тяжкие последствия, по предварительному сговору группой лиц (ст. 27, ст. 28, ч. 28). ст. 246 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Также по результатам проведенных обысков изъята срезанная древесина объемом более 350 м куб, которую дельцы не успели продать.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг привлеченных к схеме лиц.

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