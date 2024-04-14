ТОП-3 направлений в Италии, набирающих популярность среди туристов (фото) — Finance.ua

ТОП-3 направлений в Италии, набирающих популярность среди туристов (фото) Сегодня 18:02 — Мир

ТОП-3 направлений в Италии, набирающих популярность среди туристов (фото), Фото: italia.it

Самые популярные направления в Италии, как-то Рим, Венеция, остров Капри или побережье Амальфи, уже давно страдают от чрезмерного туризма, что доставляет неудобства как самим туристам, так и местным жителям. Поэтому многие популярные туристические города страны вводят разного рода ограничения для туристов. К примеру, Венеция и вовсе сделала вход в город платным.

Согласно исследованию Srm-Intesa, в 2024 году ожидается рост туристов в Италии на 3,6%, а общее число посещений достигнет 447 миллионов. К примеру, только на Юге и на островах страны ожидается 85,2 миллиона посетителей.

Об этом пишет L’Unione Sarda.

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Среди туристов набирают популярность другие регионы Италии, которые пока еще не столь забиты путешественниками.

Аналитики Srm-Intesa отмечают, что особый интерес проявляется в трех регионах.

Остров Сардиния

Остров расположен к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой. Это второй по величине остров Средиземного моря.

Сардиния владеет морским побережьем протяженностью более 1800 км, а наибольшей курортной зоной на острове является Изумрудный Берег (Коста-Смеральда).

Белый песок с пляжей считается достоянием Сардинии. За продажу песка, гальки и ракушки можно даже получить штраф. Его категорически запрещено брать с собой.

Фото: Getty Images

Достопримечательности региона включают архитектурные достопримечательности разных эпох:

доисторические нураги и «могилы гигантов»;

некрополи финикийцев;

амфитеатры и термы римлян;

башни и крепости пизанцев и генуэзцев;

романские церкви;

готические и барочные соборы.

На Сардинии средняя температура зимой держится на уровне 10 градусов тепла, поэтому отдыхать там удобно в любое время года, если вы заинтересованы не только в пляжном отдыхе.

Регион Апулия

Это самая восточная область Италии, а ее административный центр — город Бари. Область омывается Адриатическим и Ионическим морями и имеет самую длинную береговую линию среди континентальных областей.

Фото: italy magazine

Самой известной достопримечательностью региона является коммуна Альберобелло недалеко от Бари, знаменитая благодаря своим уникальным сооружениям — труллам, занесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: kiwi

В Апулии средиземноморский климат, поэтому даже зимой средняя температура там держится на уровне около 9 градусов тепла.

Регион Кампанья

Самые известные города региона — Неаполь и Салерно. Также здесь расположен знаменитый вулкан Везувий и руины печально известного древнеримского города Помпеи.

Фото: tripadvisor

Регион знаменит своими кулинарными традициями — именно здесь придумали пиццу. При этом у Кампаньи достаточно приятные цены.

Еще один интересный факт о регионе — там проживает одна из самых больших в Италии украинских диаспор, поэтому там довольно часто можно услышать на улицах украинский язык.

Климат в Кампаньи тёплый — там вполне комфортно гулять даже зимой.

УНІАН По материалам:

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